Magnusson håller tummarna för sin Bergman

Fakta

"Gräns" av Ali Abbasi. Visas i kategorin Un certain regard och är en filmatisering av John Ajvide Lindqvists novell.

David Herdies är utsedd till svensk "producer on the move", där 20 av Europas mest intressanta unga producenter inbjuds till en workshop i festivalens regi.

"Bergman, ett år, ett liv" av Jane Magnusson visas i Cannes Classicis.

"Det sjunde inseglet" visas i nyrestaurerad form för att uppmärksamma Bergmans 100-årsjubileum.

Take two: Next moves for metoo är ett seminarium om jämställdhet i filmbranschen som arrangeras av Svenska filminstitutet.