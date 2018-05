Moderaterna lånar åter från vänster i nytt valbudskap

Lika för alla. Det blir Moderaternas underliggande valbudskap. Det avslöjade partisekreteraren Gunnar Strömmer när han på fredagen välkomnade 2 400 moderata kommun- och regionpolitiker till valupptakt i Göteborg.

Mötet brukar kallas kommun- och landstingsdagar. Men år för år blir mötet bättre paketerat. I år bjöd M in till "Sverigemöte och valkonvent". Och när Gunnar Strömmer tar scenen i besittning gör han det till pumpande poprytmer.

I Eurovision-tider strömmar Loreen ur högtalarna. Det finns ett hopp i salen att refrängen speglar opinionsläget: "We're going up up up up up up..."

Det är 121 dagar kvar till valet när Gunnar Strömmer påstår att en valseger ligger inom räckhåll, men att det hänger på deltagarna i rummet.

Under tidigare valår har M utropat sig till Sveriges enda arbetarparti och upprepat S-paroller som "Alla behövs" och "Alla ska med". I år drar Moderaterna till med "Lika för alla".

– Jag satte själv kaffet i vrångstrupen när jag hörde det första gången, säger Gunnar Strömmer och ger en lång förklaring till varför "Lika för alla" sammanfattar moderata idéer.

– Det handlar inte om vänsterns jämlikhet, lika utfall för alla, utan om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Spelreglerna ska vara lika för alla, säger han.

Moderaterna lyfter i år fram den ideologiska basen för varje förslag. Därför lättar Gunnar Strömmer redan nu på förlåten till fem valaffischer.

Budskapet "Sänkt skatt på arbete" förklaras med att det "alltid ska löna sig att arbeta", vallöftet "Bidragstak" med att det "alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete. "Fler poliser" motiveras med att "ingen ska vara rädd för att få ut om kvällarna".

– Lagen och rättstryggheten måste gälla lika för alla, säger Gunnar Strömmer.

De som dröjer kvar i konventsalen ser positivt på en ökad ideologisk tyngd. Hans Wallmark från Ängelholm ger ett exempel från sin hemkommun:

– Det är viktigt att lägga en ideologisk grund. Det märker jag själv i debatten om den havererade badbryggan vid Klitterhus. Vi söker ett mandat att styra. Det bygger på vår förmåga att se problem och leverera lösningar, säger han.

Karin Mårtensson, M-politiker från Svedala, ser "Lika för alla" som superspännande.

– Omoderat? Ja, så känns det först. Men när vi säger att alla är lika viktiga vill vi inte stöpa alla i samma form, säger hon.

Enligt Jesper Persson, M-ordförande i Åhus, är den nya partidevisen "fantastiskt inspirerande".

– Vi är redan igång med dörrknackning. Vi märker en positiv känsla bland väljarna för moderata idéer, säger han.

Sociala medier i all ära, men här beskrivs uppsökande verksamhet som en överlägsen metod att komma väljarna nära.

Därför talar Christian Laland och Carl-Henrik Bastiansen från norska systerpartiet Høyre på ett av 53 valseminarier om hur väljarstödet kan lyfta genom systematisk dörrknackning.

– Ni känner era bostadsområden bäst. Gå ut två man och ta var sin sida av en gata, manar de.

Annika Henningsson, skånsk fullmäktigeledamot från stockholmska Tyresö, lyssnar andäktigt.

– Dörrknackning är överlägset för att komma ner på den nivå där väljarna befinner sig. Det är enda sättet att fråga väljarna mer än vad man själv pratar, säger hon.

De som knackar dörr får en tydlig instruktion. I år utser Moderaterna inte någon huvudmotståndare. I stället är samhällsproblemen partiets fiende – utanförskapet, bidragsberoendet, brottsligheten, de vikande skolresultaten.

Bland åhörarna finns många partinykomlingar som bevistar seminarier om allt från effektivare avvisningar och kortare vårdköer till Natointräde och valet på Facebook. Bland nykomlingarna märks lundateologen Ann Heberlein, bloggdebattören Rebecca Weidmo Uvell och forne schlagervinnaren Richard Herrey.

Han förklarar för alla som vill höra att Sebastian Ingrosso lär klara sig bra i Lissabon, men knappast lär vinna.

Men är det så lyckat att använda Loreen som moderat kampanjmusik?

– Det är ju bra musik. Det funkar bra också här, säger han.

Borde M inte spela "Gyllene skor"?

– Jag ska fundera på det. Jag vet inte om texten passar lika bra.