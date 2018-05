USA-sanktioner trycker upp oljepriset

Fakta

Med veckans prislyft till över 77 dollar per fat för ett terminskontrakt för leverans av Brentolja nästa månad har världsmarknadspriset på råolja lyft med 75 procent på ett år och 16 procent sedan årsskiftet.

Men det är långt kvar till historiska topparna kring 150 dollar per fat för tio år sedan och priskorridoren kring 100–120 dollar per fat som gällde från 2011 och fram till priskraschen 2014, då oljepriset rasade från 115 dollar till knappt 50 dollar per fat på ett halvår.