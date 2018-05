Benjamin Ingrosso: "Helt fantastiskt"

Fakta

1. Ukraina – Melovin: "Under the ladder"

Telefonröster: 099-212 01

Sms-röster: 722 11 med texten 01

2. Spanien – Alfred & Amaia: "Tu canción

Telefonröster: 099-212 02

Sms-röster: 722 11 med texten 02

3. Slovenien – Lea Sirk: "Hvala, ne"

Telefonröster: 099-212 03

Sms-röster: 722 11 med texten 03

4. Litauen – leva Zasimauskaitė: "When we're old"

Telefonröster: 099-212 04

Sms-röster: 722 11 med texten 04

5. Österrike – Cesár Sampson: "Nobody but you"

Telefonröster: 099-212 05

Sms-röster: 722 11 med texten 05

6. Estland – Elina Netsajeva: "La forza"

Telefonröster: 099-212 06

Sms-röster: 722 11 med texten 06

7. Norge – Alexander Rybak: "That's how you write a song"

Telefonröster: 099-212 07

Sms-röster: 722 11 med texten 07

8. Portugal – Cláudia Pascoal: "O jardim"

Telefonröster: 099-212 08

Sms-röster: 722 11 med texten 08

9. Storbritannien – Surie: "Storm"

Telefonröster: 099-212 09

Sms-röster: 722 11 med texten 09

10. Serbien – Sanja Ilić & Balkanika: "Nova deca"

Telefonröster: 099-212 10

Sms-röster: 722 11 med texten 10

11. Tyskland – Michael Schulte: "You let me walk alone"

Telefonröster: 099-212 11

Sms-röster: 722 11 med texten 11

12. Albanien – Eugent Bushpepa: "Mall"

Telefonröster: 099-212 12

Sms-röster: 722 11 med texten 12

13. Frankrike – Madame Monsieur: "Mercy"

Telefonröster: 099-212 13

Sms-röster: 722 11 med texten 13

14. Tjeckien – Mikolas Josef: "Lie to me"

Telefonröster: 099-212 14

Sms-röster: 722 11 med texten 14

15. Danmark – Rasmussen: "Higher ground"

Telefonröster: 099-212 15

Sms-röster: 722 11 med texten 15

16. Australien – Jessica Mauboy: "We got love"

Telefonröster: 099-212 16

Sms-röster: 722 11 med texten 16

17. Finland – Saara Aalto: "Monsters"

Telefonröster: 099-212 17

Sms-röster: 722 11 med texten 17

18. Bulgarien – Equinox: "Bones"

Telefonröster: 099-212 18

Sms-röster: 722 11 med texten 18

19. Moldavien – DoReDos: "My lucky day"

Telefonröster: 099-212 19

Sms-röster: 722 11 med texten 19

20. Sverige – Benjamin Ingrosso: "Dance you off"

Det går inte att rösta på Sverige från svenska telefoner.

21. Ungern – Aws: "Viszlát nyár"

Telefonröster: 099-212 21

Sms-röster: 722 11 med texten 21

22. Israel – Netta Barzilai: "Toy"

Telefonröster: 099-212 22

Sms-röster: 722 11 med texten 22

23. Nederländerna – Waylon: "Outlaw in 'em"

Telefonröster: 099-212 23

Sms-röster: 722 11 med texten 23

24. Irland – Ryan O'Shaughnessy: "Together"

Telefonröster: 099-212 24

Sms-röster: 722 11 med texten 24

25. Cypern – Eleni Foureira: "Fuego"

Telefonröster: 099-212 25

Sms-röster: 722 11 med texten 25

26. Italien – Ermal Meta & Fabrizio Moro: "Non mi avete fatto niente"

Telefonröster: 099-212 26

Sms-röster: 722 11 med texten 26

Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor. Det går inte att rösta på Sveriges bidrag från svenska telefoner.