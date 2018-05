Grönborg om slutet: "Borde kunna reglerna"

Efter en lång videogranskning godkändes Sveriges segermål i förlängningen mot Slovakien i VM. Trots att Slovakiens coach's challenge inte följde reglerna. – Domaren ville inte lyssna på oss, men han borde ju kunna reglerna, sade förbundskapten Rikard Grönborg.

Mika Zibanejad hade vallat in segermålet, 4–3, via skridskon på slovakiske backen Andrej Sekera och jublade svenska spelare hoppade in på isen.

Men plötsligt meddelades det i högtalarsystemet att en eventuell offside som föregick målet skulle videogranskas.

Slovakien hade utnyttjat den nya regeln – som togs i bruk under OS – coach's challenge (tränarutmaning). Enligt Grönborg säger dock reglerna att den inte kan användas i förlängning.

– Kan man reglerna så får man inte göra en utmaning i förlängningen. Märkligt, tyckte Grönborg.

Nåja, nu blev det ändå rätt till slut då forwarden Rickard Rakell inte var offside.

Mika Zibanejad var nöjd över segern, men inte över det svenska spelet:

– Vi spelade kanske inte så bra som vi borde göra. Vi faller in lite i deras spelplan, blir lite långa och gör mycket misstag.

– Men det var en bra match för oss att få. Det var tufft och vi fick kriga och det är en styrka att vinna ändå.

Zibanejad sköt segermålet efter 4.18 av förlängningen i numerärt överläge. Han letade egentligen pass till Rickard Rakell i en två mot en-situation, men pucken gick via Sekera och i mål.

– Vi fick fyra mot tre-läget och får några studsar med oss till slut. Både på blålinjen och målet som går in via deras back, sade han.

Sveriges förstakedja – succékedjan – med Zibanejad, Rakell och Mattias Janmark var inte så framträdande som tidigare. Ändå var det därifrån segermålet till slut kom.

– Det kan inte gå vår väg varje match, men det var en bra lärdom. Vi såg till att jobbet var där. Att det ska gå spikrakt ett helt VM är rätt osannolikt, sade han.