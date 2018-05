Man blir djupt beklämd när man på Sydnytt får höra om förstörelsen på Östra Kyrkogården i Malmö. Den har nu tagit en omfattning som är utan all vett och sans. Att stjäla kors och inskriptioner i metall som finns på gravstenarna är ett straffbart brott mot griftefriden och ska givetvis beivras.

Vi har en familjegrav på Östra Kyrkogården, som vi besökt regelbundet veckovis i mer än fyrtio år och vi har sett en gradvis förslumning. Nyplanterade växter har varit uppdragna när vi kommit till graven och inte bara på enstaka platser utan även kyrkogårdsförvaltningens planteringar har varit utsatta.

En period för några år sedan var det populärt att övningsköra med bil på kyrkogården, det var ju inte så mycket trafik och begränsad hastighet! Detta resulterade i att en av de två infarterna till kyrkogården stängdes, till förfång bland annat för oss, som får köra stora omvägar varje vecka.

Under senare år har kyrkogården varit populärt för joggning i olika former. Det kan tyckas oförargligt och området är ju som gjort för friluftsaktiviteter med all den grönska som finns där. Kyrkogårdar är öppna för alla och utgör ett kulturhistoriskt arkiv. Men rättigheten att vistas på kyrkogården innebär också en skyldighet, till exempel att respektera andra människors rätt till stillhet och kontemplation.

Parkerar man sin bil på de anvisade P-platser som finns, riskerar man att få rutan inslagen och bilen länsad, vilket har hänt oss. Ensamstående äldre drar sig för ett besök vid graven eller minneslunden eftersom man riskerar väskryckning och till och med rånförsök. Minneslunden ska vara en lugn och fredad plats som skänker stillhet. Men döm om vår förvåning då vi en dag tidigt i vintras fann Fred Åbergs fina skulptur ”Kretslopp” nedmonterad. En skylt talade om att upprepad skadegörelse och risk för stöld var orsaken.

Vart är vi på väg? Hur hanterar ansvariga myndigheter utvecklingen? Hur agerar kyrkogårdsförvaltningen som har det direkta ansvaret? Det är en fråga om vilket arv och vilka värderingar vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Hanna och Jan Steimer

Malmö