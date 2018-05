Israels Netta slog alla svenska låtar

Men juryn älskade Benjamin Ingrosso mer

När juryn själv får välja: kampen står mellan Österrikes och Sveriges låtar.

Men när folket fick säga sitt blev det istället Israels Netta Barzilai och hennes mycket speciella låt "Toy" som vann, i nära kamp mot Cyperns "Fuego" – skriven av bland andra Anderz Wrethov från Vellinge.

– Jag visste förstås redan från början att vi gjorde något speciellt, sa Netta Barzilai efter sin triumf, men kunde verkligen inte veta att det skulle gå hem.

Hon har hört till favoriterna under hela repetitionsperioden här i Lissabon. Andra har kommit och gått i diskussionerna, inte minst just Cyperns Eleni Foureria som inte alls var en snackis för en vecka sedan men som efter det första genrepet seglade upp och blev förhandsfavoriten nr 1.

Detta var ett helt annat slags framträdande än Netta Barzilais; att jämföra de båda är vanskligt. Detta är också något som fortfarande kännetecknar ESC, trots anklagelser om att professionella låt- och ljudmakare – inte minst från Sverige – har strömlinjeformat den mångnationella showen.

– Jag tävlade framför allt mot mig själv, sade Netta Barzilai när den värsta hysterin efter hennes seger hade lagt sig. Jag var nervös över mitt framträdande, verkligen.

Det var en ohyggligt rafflande omröstning redan innan folkets röster togs in och ställde saker och ting på ända. Österrikes César Sampson och hans delvis svenskskrivna låt "Nobody but you" låg allra bäst till, med 271 poäng vilket ändå bara var sex fler än vad Sveriges Benjamin Ingrosso kammat in. Hans "Dance you off" hade fått maximalt antal poäng från åtta jurygrupper: Georgiens, Lettlands, Serbiens, Cyperns, Armeniens, Australiens, Tysklands och Sloveniens. Skulle Sverige vinna igen?

Inte. Bland folket var det bara tre låtar som var mindre populära än Benjamin Ingrossos. Det bådar inte gott inför hans utlandslansering, som ligger i startgroparna.

Faktum är att totalt uträknade Danmark nästan kom ikapp och Tjeckien, inte heller en juryfavorit, gick om Sverige. Allra mest populära var just Cyperns och Israels låtar. Det dröjde in i det sista innan det blev klart vem som ska ta hem det.

– Majoriteten valde mig, sade Nettas Barzilai och såg märkbart stolt fast inte det minsta mallig ut. Det är det bästa: folk valde något annorlunda.

Israel har vunnit ESC vid tre tidigare tillfällen, men det var 20 år sedan sist. Den gången sjöng Dana International låten "Diva" till seger, en nog så kontroversiell seger som Nettas Barzilais.

Var nästa års tävling äger rum är inte klart, sade Jon Ola Sand från European Broadcasting Union en timme efter att tävlingen avgjorts. Ska det bli Tel Aviv nästa gång? Eller Jerusalem?