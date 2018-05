Håkan Engström om varför Israel vann Eurovision Song Contest.

En vinnare i tiden? Jajamen. År 2018 handlar det inte om Waterloo, Diggiloo diggiley eller finstämda portugisiska chansoner framförda av en samtidstrött excentriker.

Nej, år 2018 är mer än något annat året för #metoo, gräsrots- och nätrörelsen för främjandet av hyfs och vanlig respekt för kvinnor och deras rätt att vara sig själva och vara trygga med det.

"I'm not your toy / You stupid boy", sjunger Netta Barzilai, den 25-åriga sångerskan som redan från första stund dragit uppmärksamheten till sig.

Handlar det alltså om texten? Bara delvis. Det handlar mer om uppenbarelsen, om den kaxiga framtoningen, om attityden som säger att det är var och ens rätt att få vara sig själv. Man behöver inte vara bildskön för att få synas i bild. Man behöver inte vara lugn och fin och anpassa sig till en omgivning som man inte tycker förtjänar ens stilla medgivande.

"Toy" är en galen komposition. Den bygger på en mycket märklig vokaleffekt – och väldigt rolig! – som påminner om en kucklande höna. En som inte sitter på panelen utan som går omkring och sprätter. Den berättar om att normer är något som vi själva skapar. Är detta sång? Får det låta så här? Ja, det bestämmer väl vi själva?

Man kan ta bort feminismen ur Netta Barzilais budskap, och detta är ändå en stöddig låt som med kraft säger: du är okej som du är. Ingen ska sätta sig på dig. Den bär på ett klassiskt budskap av tolerans, och kanske en vädjan: bara för att du inte förstår mig, hur jag väljer att se ut och väljer att låta, så betyder inte det att du får trycka ner mig. Lär dig att begripa, eller gå vidare. Jag är inte din leksak.

Man kan också, nog så viktigt, ta bort hela texten och det är en hysterisk låt: väl genomförd, tillräckligt varierad för att man under tre minuters lopp hinner bli överraskad – även om den återvänder till något vi faktiskt hörde för 40 sekunder sedan.

Den blir inte en evergreen som kommer att tolkas av Lasse Stefanz, Robert Wells, Västerås Sinfonietta eller trubaduren på kvarterspizzerian, men det är en låt som kommer att leva kvar som ett unikum. Minns ni? Detta var 2018.

Efter ett par år med vinnare som till hela sitt uttryck varit väldigt seriösa – först ukrainska Jamalas "1944", en sång om fördrivningen av Krimtatarerna, sedan Salvador Sobrals näpna ballad "Amar pelos dois" – var det kanske välbehövligt med en låt som är lite barnslig. Det kunde ha blivit Cyperns segertippade "Fuego" – barnslig på ett mycket konventionellt vis – men det blev istället en låt med attityd. Mycket bättre så.

Sedan får vi som hejade på Tyskland och den mycket fina och allvarstyngda balladen "You let me walk alone" svälja vår indignation, tillsammans med Salvador Sobral som förra året gav ett så modigt vinnartal där han förkunnade att hans seger var en seger för "musik som faktiskt betyder något. Vi lever i en värld av slit-och-slängmusik, snabbmatsmusik utan innehåll. Men musik är inte fyrverkerier."

Han tyckte inte om så många av sina konkurrenter, och han tyckte inte om Nettas "Toy". För mycket gimmick och "fyrverkerier". Det är en rimlig ståndpunkt. Men att säga att "Toy" inte betyder något är att missa något längs vägen.