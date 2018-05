All järnvägstrafik låg under natten nere mellan Malmö och Lund, skriver Skånetrafiken på sin sajt. Det elfel som låg bakom problemen är nu åtgärdat.

Elfelet i Arlöv gjorde att tåg ställdes in under natten. Även sedan felet åtgärdats får ersättningsbussar rulla under söndagsmorgonen, på grund av ett sedan tidigare planerat banarbete.

Trafiken mellan Malmö och Danmark har inte drabbats.

Så sent som för en vecka sedan ledde ett spårfel i Arlöv till liknande problem.