Kackel med mening gav Israel Eurovisionseger

Vem kacklar? Netta Barzilai från Israel – med kycklingkacklandet och låten "Toy", som fötts ur metoo-rörelsen, vann hon Eurovision Song Contest Israels fjärde seger stod klar efter en nervpärs i Lissabon.

Attityden var maxad, karisman stark och det feministiska budskapet tydligt. Killar som ger sig på henne på olika sätt är fega som kycklingar. När Netta kammade hem flest tittarröster säkrades förstaplatsen – I sista skälvande sekunden var rysaren över.

– Allt är en svart fläck. Jag kommer ihåg nervösa män som satt bredvid mig och skrek "oh", "no", "doh", "yes", "no", säger Netta Barzilai med ett gapskratt.

– Och jag satt där och tänkte "vad händer!?".

Hon saknade sina glasögon under poängutdelningen, så teamet bredvid fungerade förmedlade poängen. Och det rabblades siffror, förklarar hon.

Redan tidigt spåddes Netta nå den allra högsta toppen i tävlingen och surret om henne, låten och numret har varit massivt, men vid pressträffen efter avancemanget i semifinalen berättade Netta Barzilai att placeringen är oviktig.

– Placeringen har ingen betydelse för mig, jag vill bara göra ett bra jobb och inspirera så mycket jag kan, för att nå så många hjärtan som möjligt. Om jag kan göra det så vore det fantastiskt för mig, och för mig är det att vinna. Så enkelt är det, sade Netta Barzilai då.

Nu blev det för fjärde gången en förstaplats för Israel, som deltagit i Eurovision Song Contest 41 gånger. Äktheten kan ha bidragit, säger hon på pressträffen. Att förmedla ett budskap har inte varit hennes drivkraft.

– Jag måste bara vara mig själv. Jag hyllar mig själv oavsett min storlek, min sinnesstämning, mitt hår eller min röst...

Kacklet sprätter när Netta framför fartfyllda "Toy", men bakom textrader som "I'm not your toy, you stupid boy" (jag är inte din leksak, din dumma kille), tillsammans med kycklingkackel och en dansrörelse som imiterar djuret, finns ett allvar som inspirerats under metoo-rörelsen.

– Jag är så lycklig. Tack så mycket för att ni valde olika, tack för att ni accepterar olikheter mellan oss, tack för att ni firar mångfald, jag älskar mitt land, nästa gång Jerusalem, sade hon från scenen i Altice Arena i Lissabon.

Något officiellt besked om var nästa års Eurovision Song Contest ska avgöras finns inte, men det var Jerusalem som var värdstad när Israel arrangerade förra tävlingen gången 1999 – och Charlotte Perrelli (då Charlotte Nilsson) vann för Sverige med "Take me to your heaven".

Sveriges toppade stundtals resultatlistan under poängrysaren, men Benjamin Ingrosso slutade på en fin sjundeplats. Och "Toy", med Netta, beskrev han tidigare i veckan som en av hans många personliga favoriter.

– Hon har en skitball låt.