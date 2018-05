Minnesord om Lennart Broberg

Förre Pripps-konsulenten Lennart Broberg i Båstad har avlidit i en ålder av 91 år. Han efterlämnar barnen Patrik och Susanne med familjer.

Gamla medlemmar i Sällskapet Ölhäfvarne har sorg. I november för två år sedan träffade vi vännen Lennart när vi reste upp till Båstad för att uppvakta på 90-årsdagen. Lennart deltog sedan också förra året när gamla stamgäster och personal från Savoy samt familjen Lendrop högtidlighöll Lars Lendrops 100-årsdag med en minnesvärd sammankomst den 10 december där dagens Savoy Grill serverade den halstrade råbiffen med hemlagat kryddsmör enligt receptet från förr i tiden. Med egna snapsen Savoy Special blandad efter ett gammal hemligt recept.

Fjärran är nu de oerhört generösa tillställningar som Pripps bjöd på när Wille Malmquist var chef för Pripps vid Lantmannagatan-Ystadsvägen tillsammans med trogne vapendragaren Lennart Broberg. Då sparades det sannerligen inte på krutet. Och det var inte bara öl som bjöds att dricka till den mat som levererades från Helenholms restaurang…

Liksom Lendrop och Malmquist var Lennart Broberg hedersmedlem i Sällskapet Ölhäfvarne som bildades av Lendrop och Malmquist 1964. Lennart Broberg efterträdde Harry Theander som konsulent när Theander blev krögare på The Bull’s Eye (Bullen). Bland annat Savoy var under deras ”beskydd” och Lennart var aldrig sen att bisträcka en törstig broder – det var alla… - med en öl när han kom in Grillens Ölskänk.

Broberg deltog vid alla mer eller mindre galenskaper det illustra Sällskapet Ölhäfvarne ställde till med, alltid med generöst flytande bidrag från Pripps. Jo, det gick på den tiden. Fortsatte efter sin pensionering i början av 80-talet och var högst delaktig i den resa hans företag med efterträdaren Conny Ekman bjöd på för att besöka moderbolaget i Stockholm och med en visning av då nybyggda Globen. Restaurangvagn modell äldre kopplades till tåget, vita dukar, porslin, riktig mat och ölprovning.

Vi minns att Lennart under stor brådska för att inte missa återfärden hann med att köpa en varmkorv på vägen till Stockholm Central. En Ölhäfvare saknades men anslöt till hemorten efter några dagar.

De tiderna kommer aldrig tillbaka men minnena lever och alltid lika försynte Lennart Broberg tänker vi på med stor glädje och tacksamhet.

Gamla Ölhäfvarne

Gunnar Bernstrup

Ulf Darinder

Anders Hardemo

Christian Hellberg

Peter Kastensson

Bengt Lindelöf

Pehr Malmström

Pawel Musiolik