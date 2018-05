Minnesord om Sverker Oredsson

Sverker Oredsson, Lund, har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 80 år.

Ingen som mött honom, denne ständigt aktive samhällsmedborgare, kan ha undgått att fångas av hans klokskap, entusiasm och humor. Det må ha varit i vänkretsen, i politiken, i den akademiska världen eller i de föreningar eller organisationer som präglade Sverkers värld.

Det fanns inte ett ämne eller ett problem som han inte ville analysera och diskutera med en vetenskapsmans noggrannhet, men samtidigt – med öppenhet och lyhördhet för andras synpunkter och idéer.

Som politiker tog han sig an stort som smått med samma vilja att hitta konkreta lösningar. Sverker Oredsson var i första hand kommunalpolitiker, men han hade också betydande inflytande på central nivå, i synnerhet under de borgerliga regeringsåren på 70- och 80-talen. Under flera år var han ordförande för Folkpartiet i Malmöhus län.

Hans avhandling i historia handlade om järnvägens utveckling i vårt land på 1800-talet. Nu när åter järnvägens framtid diskuteras, bör vi minnas att Sverker Oredsson var en av dem som räddade pendeltågen, när SJ ville avveckla regionaltrafiken i Sydvästskåne. Det som sedan blev de så populära Pågatågen.

Sverker blev professor i historia år 2000 och skrev många historiska skrifter, bland annat om Gustav II Adolf, historien om sin hemstad, Jönköping, en modernare del av Lunds historia samt ett stort antal artiklar på kultur- och debattsidor. Hans senaste verk om favoriten bland Sveriges statsministrar, liberalen Nils Edén, har rönt stort intresse inför 100-års-firandet av den allmänna rösträtten.

Sverkers djupa engagemang mot antisemitism och all form av rasism gjorde honom till en uppskattad ordförande i ”Svenska kommittén mot antisemitism” samt som grundare av och ordförande i ”Svenska kommittén i Malmö-Lund för kurdernas mänskliga rättigheter”.

Sverker Oredsson ville att vi skulle lära av historien och inte heller glömma dess förfärliga sidor. I historien om Lunds universitet påminde han om hur lundastudenterna 1939 sade nej till att ta emot 10 judiska läkare, något som han själv betecknade ”som det skamligaste kapitlet i Lunds universitets historia”.

Ända till slutet var hans penna vass och analyserna välskrivna. Han var mitt uppe i en bok om Europa – 75 år efter andra världskriget. Som den historiker och upplysningsman han var, tyckte han att det saknades en heltäckande skrift om Sverige och Europa efter andra världskrigets slut. Utgivningen var planerad till hösten 2019 inför 2020, 75 år efter krigets slut.

Liberalerna i Lund gav honom hedersuppdraget att inneha den så kallade ankarplatsen på partiets lista inför höstens val. Nu blir det inte så!

Bara några dagar före sin död presenterade Sverker och Liberalerna en lista på ett antal kända lundabor genom tiderna som skulle kunna ge namn åt bussar och spårvagnar i Lund. Nu kan vi med stor sorg lägga till namnet Sverker Oredsson.

Vi kommer alltid att minnas vår vän, denne liberale nestor och helgjutna människa med värme och stor respekt!

För många vänner tecknat av

Karin Ahrland

Marita Sander-Schale

Henning Schale

Cristina Glad

Olle Schmidt