Halvvägs in i Cannesfestivalen har den första seriösa kandidaten till Guldpalmen presenterat sig. Pawel Pawlikowskis "Cold war" har med rätta fått ett strålande mottagande av kritikerkåren.

Den polsk-brittiske regissören Pawlikowski vann häromåret en Oscar för "Ida", en gnistrande vacker svartvit film i det numera ovanliga formatet 4:3, om en nunna i 1960-talets Polen. Filmen blev en het potatis i det allt mer nationalistiska och högervridna Polen, då den frankt berättade om den polska antisemitismen under kriget. När "Ida" visades i polsk tv 2016 föregicks den av lång introduktion där filmen kritiserades för att vara "pro-judisk", och under själva filmen lades det in textskyltar som påpekade "felaktigheter".

Tematiskt och formmässigt är "Cold war" en direkt fortsättning på "Ida", men det är svårt att se att den skulle orsaka några större kontroverser i hemlandet – även om det är tydligt att Pawlikowski än en gång gör en historieskildring för att varna för repressiva tendenser i samtiden.

"Cold war" inleds på polska landsbygden 1949, dit den etablerade dirigenten Wiktor (Tomasz Kot) åker för att träffa folkmusiker, inför en folkloristisk show som han ska sätta upp i Warszawa. En av dem är den unga sångtalangen Zula (Johanna Kulig) och hon blir både hans älskarinna och stjärnan i uppsättningen. När myndigheterna propsar på att de måste lägga till hyllningar till Stalin i programmet får Wiktor och Zola nog. De bestämmer sig för att fly till väst.

Det går inte riktigt som de tänkt sig, och vi får följa hur paret skiljs och återförenas i flera omgångar i Östberlin, Paris, Polen och Jugoslavien. Deras förhållande är stormigt och passionerat, och kärleken kanske som starkast då de befinner sig på olika sidor av Järnridån.

Guldpalmen? Gärna för mig. "Cold war" är en fullödig film, med en stark story om en dödsdömd kärleksaffär, ett underbart foto (precis som i "Ida" signerat Lukasz Zal), ett atmosfäriskt jazzigt soundtrack, suveräna skådespelarinsatser och ett tydligt ärende – en bredsida mot de makter som vill stänga in människors kroppar och sinnen.