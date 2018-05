The Poodles, Bonafide, Spootlajtz och Skai kommer till Sommarrock i Svedala.

Det meddelar den arrangerande Musikföreningen Smurf som på måndagen släppte ett antal nya namn som ingår i årets artistuppbåd.

Sedan tidigare är Samir och Viktor, Hasse Andersson, Perikles, Markoolio, VA Rocks, Anna Hertzman, Danne Stråhed och Diamantorkestern klara för att spela på festivalen.

Ytterligare medverkande artister är Svedalabaserade festbandet K.R.A.M, Svedala församlings schlagerkör med Cicci Landén och Lars "Lunkan" Lundgren, Frances and the Fathers, Forgetting Yesterday, Sanna Hansson & the Swatchmen samt Memoria.

Årets upplaga av Sommarrocken arrangeras under tre dagar 12-14 juli.

Som Sydsvenskan tidigare berättat kommer sommarens festival att bli lite mindre än de senaste årens. Orsaken är att en ny festivalledning tillträtt och att den behöver lite andrum för att komma in i uppdraget.

Enligt festivalgeneralen Fia Sandström kommer Sommarrocken att ha samma inriktning som tidigare, vilket innebär en bred variation av artister som tilltalar en stor publik.

Det blir även i fortsättningen två scener, men men lite mindre artister än de senaste åren.

