Minnesord om Börje Johansson

Börje Johansson, Malmö, har avlidit i en ålder av 90 år.

Börje Johansson, en gedigen medmänniska, en pålitlig vän, en klok föreningslänk, en duktig politiker, en sann humanist. Med honom får jag inte samtala mer, han har tyvärr lämnat livet, nära nittio år gammal.

Att gå från springpojke till inköpschef inom samma företag, utan någon examen av något slag, kräver både intelligens och energi. Har man dessutom tid för favoritsporten fotboll, både som föreningsbildare, aktiv spelare, ungdomstränare, ordförande och kassör, får man nog anses vara mycket duktig.

Börje Johansson föddes i Reslöv i en familj med fem barn. För skolgångens skull tvingades familjen att flytta till Eslöv där folkskolans sju klasser så småningom kompletterades med självstudier och Hermodskorrespondens. Första fasta jobbet blev som springpojke i det stabila Skånska Lantmännens Maskinbolag, som han sedan aldrig lämnade.

Idrottsintresset var stort. I Eslöv var han med om att bilda Eslövs Allmänna Idrottsförening, där han i fotbollslaget spelade halvback, som det hette förr.

1952 bosatte sig Börje i Malmö som han sedan var trogen. Jag fick honom till vän i Sveriges Pensionärers Intresseparti där han satt i stadsdelsnämnden och valnämnden och gjorde förnämliga insatser, alltid med grundliga kunskaper i frågorna.

Här i stan gick han med i den originella fotbollsföreningen Lilla Torg, som grundades av initiativrike Roland Nilsson, som berömmer Börje i alla tonarter. Både åren i styrelsen och som ungdomstränare under de fyrtio år Börje hann vara med och glädjas åt att föreningen var en av stans största ungdomsföreningar i fotboll. "En fin människa och energisk ungdomsledare", säger Roland.

"Jag är en enkel kontorsmänniska", sa Börje och han brydde sig aldrig om titlar under sin karriär men de sista tio åren fick han finna sig i att kallas inköpschef och då var det tal om mångmiljonaffärer under utlandsresorna. Stolt var han för den lilla prydliga pokalen, som han fick under militärtjänsten på LV 4 i Malmö, då han blev regementets bästa signalist. Han såg ofta det stora i det lilla.

Vi spelade också tennis i vår trevliga gemenskap och där visade han också sin särart. Han prövade alltid helt oväntat på den höga bollen över huvudet på mig, den hopplösa lobben. Kul men litet snopet...

Börje var också en entusiastisk friluftsmänniska. Han byggde en sommarstuga redan 1972 vid Ringsjön där han med familjen, fru Ulla, sonen Mikael och dottern Helene tillbringade många fina dagar.

Inte undra på att man är glad åt att ha fått träffa, jobba och umgås med en sådan intelligent och rättskaffens människa.

Sven Tollin