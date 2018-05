Frihet resulterar inte nödvändigtvis i mer angelägen konst. Som exempel kan man ta de två iranska regissörerna som i år tävlar om Guldpalmen.

Festivalen inleddes med "Alla vet" av Asghar Farhadi. Efter sina två Oscars kan regissören varva projekt hemma och utomlands. I Iran är han hämmad av censuren, men hans utländska filmer har inte samma kraft. Det spanska kidnappardramat "Alla vet", med Penélope Cruz och Javier Bardem, möttes med en gäspning i Cannes. Gediget på alla plan, visst – men vad är poängen?

Det är något helt annat för Jafar Panahi, som inte tilläts att resa ut ur Iran. På presskonferensen för "3 faces" i Cannes gapade hans stol tom.

Den regimkritiske Panahi sattes i husarrest och belades med yrkesförbud 2010. Han får numera röra sig fritt i Iran, men han får inte arbeta. Han gör film ändå, och smugglar ut dem till europeiska festivaler.

Precis som Panahis tidigare filmer gjorda sedan domen – "This is not a film", "Closed curtain" och "Taxi Teheran" (som vann Guldbjörnen i Berlin) – är "3 faces" en metafilm med regissören som sig själv i huvudrollen. Det kan låta navelskådande, men är en nödvändighet: filmerna görs för en spottstyver, och det är få skådespelare som vågar medverka.

"3 faces" skildrar hur Panahi och den kända skådespelaren Jafari Behnaz (hon spelar också sig själv) reser med bil till en gudsförgäten by nära den turkiska gränsen. De har fått en oroväckande videoinspelning från en ung kvinna som inför kameran verkar ta livet av sig, eftersom hennes familj förvägrar henne en skådespelarkarriär.

I byn mottas Panahi och Behnaz som celebriteter, men vi förstår snart att de pratas bakom deras ryggar, och det ligger ett latent hot om våld i luften; männen i byn inte har mycket till övers för vare sig stadsbor eller självständiga kvinnor. Och det är inte det lätt att komma därifrån, eftersom den enda vägen till byn plötsligt blockeras av en döende tjur.

Efterhand formar sig denna bedrägligt enkla lågbudgetfilm till en sylvass metafor för både Panahis, konstnärers och kvinnors instängda och utsatta situation i ett patriarkalt förtryckarsamhälle. Och den är bertydligt mer minnesvärd än "Alla vet".