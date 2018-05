Sex veckors föräldraledighet för Ardern

Fakta

Jacinda Ardern är ett politiskt stjärnskott som tillträdde den 1 augusti som ledare för Labour. Med en omsusad valkampanj omintetgjordes en väntad promenadseger för den sittande högerpremiärministern Bill English i valet i september.

Englishs parti National fick visserligen flest mandat i valet, men marginalen blev liten. National slutade på 56, medan Labour plus miljöpartiet Greens fick 54 mandat. Eftersom det behövs 61 platser för majoritet blev därmed Winston Peters, vars populistiska New Zealand First (NZF) fick 9 mandat, vågmästare.

Efter nästan en månads överläggningar beslöt sig NZF för att stödja Arderns socialdemokratiska Labour.