Än finns det VM-biljetter – men priserna stiger

Är du sugen på att se en VM-semifinal i Köpenhamn? Chansen finns – men det lär kosta upp emot 2 000 svenska kronor. Här är senaste nytt när det gäller biljetter och tågtrafiken.

Ishockey-VM i Danmark är en braksuccé så här långt och massor av svenskar har rest över sundet för att stötta Tre Kronor i Köpenhamn. Nu är sista VM-veckan inledd och vill det sig väl spelar Sverige hela fyra matcher i Royal arena – på tisdag, torsdag, lördag och söndag.

Enda matchen som är hundraprocentigt klubbad så här långt inleds klockan 20.15 på tisdagen. Då avslutas gruppspelet mot Ryssland. Till den matchen finns inga biljetter att köpa laglig väg, vilket innebär 12 500 sålda biljetter.

Obesegrade Tre Kronor är redan garanterat en kvartsfinal i Royal arena på torsdag. Frågan är bara vilken tid och motståndare det blir. Vinner Sverige gruppen väntar fyran från grupp B klockan 20.15 – blir det en andraplats ställs Tre Kronor mot trean i grupp B (under måndagen Danmark...) klockan 16.15. Tisdagens match mot Ryssland ser ut att bli en gruppfinal som avgör den saken.

Till den tidiga kvartsfinalen finns hyggligt med biljetter kvar och där varierar priserna mellan 434 och 955 danska kronor. Till den sena kvartsfinalen fanns vid 15-tiden på måndagen bara ett 50-tal biljetter kvar – alla på den mindre, mobila kortsidan (där kostar de 570 danska kronor för vuxna och 434 för barn under 14 år).

Semifinalerna spelas på lördag – klockan 15.15 och 19.15. Vid 15-tiden fanns det ganska gott om biljetter till båda matcherna (19 respektive 18 av de 36 sektionerna var bokningsbara). Notera dock att priserna stiger inför semifinalerna och ligger mellan 426 och 1 635 danska kronor. Bästa tillgängliga biljetterna på måndagseftermiddagen – i en kurva i höjd med ena förlängda mållinjen – gick loss på 1 365 danska kronor (motsvarande 1 882 svenska).

Söndagens final är redan utsåld. Till den kostade de dyraste biljetterna 2 260 danska (motsvarande 3 117 svenska). Till bronsmatchen fanns biljetter kvar på 15 av 36 sektioner under måndagen och där varierade priserna från 471 till 1 455 danska kronor.

Köpenhamn har invaderats av svenskar sedan VM började och det lär bli massor av blågula tröjor på gatorna även denna vecka. Många tar tåget via Öresundsbron och under hela VM har det satts in extra vagnar i samband med Sveriges matcher. Som mest har det gjorts plats för 750 sittande resenärer, säger Mats Olsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

– Det har varit tufft emellanåt och det beror dels på att det är ont om Öresundståg att tillgå, men också att det varit andra arrangemang i Köpenhamn och stundtals väldigt mycket folk på väg. Men det här är vad vi kan göra – att förstärka befintliga tåg. Vi har verkligen försökt lösa det, säger han.

Det är inte aktuellt att sätta in extra avgångar en vecka som denna?

– Nej, det finns ingen möjlighet till det.