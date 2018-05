Här leker man bort dåliga matvanor

Fakta

• I snitt äter ungdomar knappt 250 gram frukt och grönsaker om dagen. Rekommendationen är att äta 500 gram.

• Runt 17 procent av den totala mängden kalorier kommer från godis, läsk, kakor eller snacks.

• Killar äter mer kött än tjejer. På gymnasiet äter tjejer i snitt 70 gram kött per dag och killar 140 gram per dag. Men det är mer än de max 500 gram rött kött och chark som rekommenderas per vecka.

• Rekommendationen är att äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan. I snitt äter ungdomar fisk eller skaldjur en halv gång i veckan.

• De flesta äter nyttigare mat i veckorna och mindre nyttigt på helgerna.

• Fisk är vanligt på tisdagar, medan det är pannkaka som gäller på torsdagar. Och till fredagen toppar tacos listan över populäraste middagsrätten.

Om undersökningen: drygt 3 000 barn och ungdomar deltog från 130 slumpmässigt utvalda skolor deltog. Eleverna gick i årskurs 5, årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomarna registrerade vad de åt och drack, besvarade enkät om levandsvanor, hade på sig en aktivitetsmätare i en vecka och mätte längd och vikt. Drygt 1 000 elever lämnade även blod- och urinprov

Källa: Livsmedelsverket