Romantikern Bo Mehr föddes när finskjortan åkte på

I flera år har han synts på Malmös punkigare musikscen, men när Erik Mellerstedt klär upp sig så blir han den hopplöse romantikern Bo Mehr som nu släppt sin debutsingel.

Erik Mellerstedt som Bo Mehr. Bild: Markus Johansson

För tio år sedan gick flyttbilen från Sundsvall till Malmö för Erik Mellerstedt och väl där hamnade han på rockklubben Debaser där han inte bara började jobba. Det var också där han träffade sina nya vänner i Malmös musikliv. Sedan dess har man sett honom bakom bardisken på Tempo och Dubbel Dubbel, men också bakom instrument i Malmöband som Nightmen, Marcus Norberg and the Disappointments, Gates of Steel och Curiositi.