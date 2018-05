Spike Lee: "Det är dags att vakna nu"

Högerextrema vindar blåser över hela världen och med sin nya KKK-film uppmanar Spike Lee till handling. Filmen tar sikte på Trump men regissören vill bredda perspektiven. – Jag tänker inte säga hans jävla namn, men ni har alla er egen skit, det här handlar inte bara om USA.

Spike Lee ursäktar sitt grova språk under presskonferensen för sin nya, hyllade film i Cannes. Men den 61-årige regissören, känd för moderna klassiker som "Do the right thing" (1989) och "Summer of Sam" (1999) är arg och det blir många "fucking" och "motherfucker" som yttras, speciellt när USA:s president kommer på tal.