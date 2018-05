V försonligt mot S och MP – vill tillbaka till styret efter valet

Vänsterpartiet lämnade den rödgrönrosa koalitionen 2015. Men när V:s budget för 2019 nu presenteras signalerar partiet att man vill samarbeta med S och MP igen efter valet.

I november 2015 sprack den dåvarande rödgrönrosa koalitionen när Vänsterpartiet lämnade samarbetet.

Kritiken mot S och MP var då hård från vänsterhåll. ”Det var diktat: Gör exakt som S och MP vill eller lämna samarbetet”, hävdade Mats Olsson (V)

Men när Vänsterpartiet nu lanserar sin budget för nästa år är tonen mer försonlig.

– Äntligen har de börjat lägga satsningar i sin budget. Det är vi väldigt glada över att se, säger Hanna Gunnarsson (V).

– Det känns som ett bra avstamp inför en ny valrörelse och en ny mandatperiod att S och MP ser de utmaningar i verksamheten som vi också ser. Det behövs mer resurser.

Men V håller naturligtvis inte med S och MP om allt. Partiet plockar bort de besparingskrav – totalt cirka 80 miljoner kronor – som ligger på nämnderna i det rödgröna budgetförslaget

Flera klassiska V-förslag finns med i budgeten, som sänkta kommunalrådslöner, stopp för resor till Almedalen och Mipim, färdtjänstcentral i egen regi och sex timmars arbetsdag på försök på två äldreboenden. Fri simundervisning för vuxna är däremot en nyhet.

Partiet ökar S:s och MP:s satsning på jämställda löner till 7,5 miljoner första året och 15 miljoner kronor nästa år. Man lägger 2 miljoner kronor på en bibliotekssatsning, som bland annat skulle kunna användas till att öppna biblioteken på Järnåkra och Nöbbelöv igen. Bygget av Hedda Andersson-gymnasiet, inklusive rivningen av Svaneskolan, säger V nej till.

Skatten vill V höja med 25 öre, samma summa som S och MP – ännu en invit till möjligt samarbete efter valet.

Men det finns en riktigt stor skillnad mellan de styrande och V när det gäller hur man ska få in pengar till satsningarna.

Vänsterpartiet lägger in en post på hela 105 miljoner kronor som man kallar för ”resultatförbättring” – och som kan beskrivas som en förhoppning baserad på historik. Siffrans ursprung är nämligen en uträkning av hur mycket bättre i genomsnitt Lunds kommuns årliga ekonomiska resultat blivit jämfört med budget de senaste 12 åren.

– I och med att man på ett konsekvent sätt underskattar intäkterna och överskattar utgifterna så drivs kommunen mot nya nedskärningar, motiverar Mats Olsson.

Men någon garanti för att resultatet alltid ska bli bättre än budget finns inte – än mindre att det blir just 105 miljoner kronor.

V-budgeten, inklusive resultatförbättringsposten på 105 miljoner kronor, landar på 18 miljoner kronor plus, strax under S och MP som har 26 miljoner kronor plus i sitt budgetförslag.