Hans Alm valdes om i IFK Malmö

IFK Malmös årsmöte i slutet av mars omgärdades av stor turbulens och ajournerades efter att 100-tal personer dykt upp. På tisdagen genomfördes årsmötet istället under lugnare omständigheter och utan krav på större förändringar. Hans Alm som senast utmanades om ordförandeposten valdes nu om på ytterligare ett år.

Anders Kullenberg och Martin Thorstensen valdes in i IFK Malmös styrelse som ordinarie ledamöter. Per Larsson som under flera år varit verksam i Lunds BK, bland annat som ordförande, blir ny suppleant i styrelsen.

I mars hade ungdomsledare tagit initiativ till en alternativ styrelse och kom till årsmötet med flera spelare och föräldrar för att få till en förändring i klubben. Årsmötet sköts då upp, med hänvisning till att lokalen inte klarade så mycket folk. Konsekvenserna för initiativtagarna blev att de tvingades bort från klubben.