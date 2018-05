Henrik Bredberg: Hultqvist tror att M bluffar. Synd.

Reaktionen är så förväntad.

Synd. En ärlig diskussion hade kunnat bli hur intressant som helst.

Självfallet kan en inbiten socialdemokrat finna orden provocerande. Det gamla högerpartiet, de besuttnas parti, presenterar sig som jämlikhetens banerförare. Och M-sloganen blir falsk, resonerar Hultqvist, eftersom Moderaterna fortsatt vill sänka skatter och ”människors olika levnadsbetingelser och bakgrunder kräver starka samhällsinsatser för att i verkligheten skapa utvecklingsmöjligheter för alla”, det vill säga skatter som förmår omfördela inkomsterna.

”En bluff som i vanlig ordning döljer traditionell högerpolitik”, är Peter Hultqvists slutomdöme.

Om Kristersson fått the benefit of the doubt, om han fått utveckla sin poäng, hade han sannolikt förklarat att M med ”lika för alla” inte menar lika utfall eller lika inkomst i något slags socialistisk mening, utan lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter i en betydligt mer liberal bemärkelse. Att samhället bör sträva efter att ge alla en chans att lyckas, en chans att göra en klassresa.