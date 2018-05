Tonvis med stinkande tång får Höllviken att jäsa

Det jäsande tångberget vid Kämpingestranden delar badgästerna i två läger. En del ser det som en ren miljövinst – andra befarar parkeringskaos i sommar.

– Och vissa tycker att det luktar jättemycket, säger stadsträdgårdsmästare Lisa Sundgren.

Flera perioder av högvatten under vintern i kombination med högsommarvärme i maj har gjort att kommunens strandrensning redan har resulterat i ett gigantiskt tångberg på upplaget vid Falsterbokanalen.

– Det har dykt upp mycket frågor från kommuninvånarna som vi normalt inte får så här tidigt. Jag tror att det här med tång är personligt. Vissa tycker att det luktar jättemycket, andra menar att så har det alltid luktat i Höllviken, säger stadsträdgårdsmästare Lisa Sundgren, som ansvarar för Vellinges stränder.

Allt bygger på en dom från 1955 när Höllvikenborna klagade på att det var för mycket tång på stränderna. Eftersom man ansåg att problemet ökat sedan kanalen och pirarmarna byggdes beslutades det att Sjöfartsverket, som äger Falsterbokanalen, skulle stå för upprensningen. Myndigheten sköter fortfarande städningen runt inloppet.

Varje år samlar Vellinge in all tång från kommunens 1,2 mil långa strandsträcka och lägger den i olika mellanlager längs kusten. När det gäller Kämpingestranden har man beviljats ett särskilt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Det krävs eftersom området är en del av ett trettio hektar stort naturreservat som sträcker sig längs bukten öster om Falsterbokanalen. Både Sjöfartsverket och kommunen använder upplaget vid parkeringen.

Lisa Sundgren förstår att det kommit in reaktioner.

– Just nu ser det väldigt trist ut. Det är nyrensat och tången är blöt. När den torkar och det börjar växa grönska syns inte högen lika mycket. Vi brukar dra ihop den och trycka till den så att den får en snyggare form, men det har vi inte kunnat göra innan den torkar, säger hon.

Högen kommer att ligga kvar på parkeringen till hösten. Därefter ska tången spridas ut i vattnet igen för att förhindra erosion.

Finns det något ni kan göra för att förbättra situationen under sommaren?

– När tången torkar luktar den inte lika mycket. Vi har den under uppsikt för att se hur blött det är. Någon gång har vi satt upp staket, men det är inte heller så snyggt. Ibland är det bra att dölja, ibland att visa hur mycket tång som kunde ha legat kvar på stranden om vi inte tagit bort den, säger Lisa Sundgren.

– Har vi otur med vindar och strömmar kan det komma in mycket tång på vissa strandpartier under sommaren, men merparten flyter in under vintern. Så det värsta är över nu.

Bland badgästerna som besöker Kämpingestranden under onsdagen råder skilda åsikter om tångens vara eller inte vara på parkeringen.

– De kunde ha samlat den på en annan plats. Nu tar den upp femtio procent av parkeringen, och den ytan hade verkligen behövts till alla bilar. När det blir högsommar och folk inte får plats ställer de sig hur som helst hela vägen ner längs Östra kanalvägen, säger Stig Bernhardsson från Vellinge som är på plats med Gunnel Jönsson.

Sven Lundberg har bott i Höllviken i 45 år, och menar att tången aldrig ställt till problem.

– Det är en miljöfråga. Kommunen samlar in tången med miljövänliga traktorer och tippar tillbaka den för att förhindra erosion. Det är samma fina strand nu som när vår familj kom hit. Det är ganska bra betyg, säger han.

