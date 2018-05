Look what I’m whippin’ up, look what I’m whippin’ up. Som ett mantra upprepas orden av Childish Gambino i ”This is America” , låten som blivit en global öronmask. Och visst har han lyckats röra upp. Musikvideon orsakar debatt med sina referenser till omotiverad polisbrutalitet och massakern i en Charleston-kyrka 2015.