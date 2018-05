Nu känner jag att jag har fått nog. Jag har rest med Skånetrafiken i tjugo år och jag har varit med om det mesta och sett det mesta. Den senaste månaden har jag varje dag rest mellan Malmö Triangeln och Landskrona station. Jag har upplevt många inställda pågatåg på morgonen och ni skriver inte varför ni ställer in avgångarna. Man stressar för att hinna fram till stationen och så ställer ni in tåget. Det är under all kritik. Jag har tröttnat på resa med er.

I förra veckan satt jag fast i ett tåg i över två timmar på Malmö C. Tåget skulle gå 13.08 men ni sade att strömmen gått, sedan sade ni strömmen hade kommit och sedan upprepade mannen i högtalaren att tåget inte stannar i Lund minst tjugo gånger.

En annan dag tog jag tåget till Landskrona från Triangeln 12.02. Det var två stora Öresundstågsätt. Vi resenärer provade att öppna det bakre tågsättet men inga dörrar gick att öppna. Det främre tågsättet var fullt av människor som stod som sillar i en liten burk med enorma väskor, barn och äldre som måste stå upp från Malmö till Helsingborg.

Hur kan ni behandla era resenärer på detta sätt? Ni tjänar miljoner på oss kunder och ni tar enorma summor från oss för att resa korta sträckor och ni borde skämmas eftersom ni konstant skapar problem för era kunder. Jag kan inte förstå att detta är dagens Sverige och Skåne där man aldrig vet om man kommer fram till sin destination.

Jag har ingen som helst lust att lägga över tusen kronor på ett månadskort när jag ofta måste stå på Öresundståget hela vägen mellan Landskrona och Malmö. Det känns som man bor i ett u-land när tågen aldrig är i tid eller ofta inte kommer. Jag är otroligt besviken och har varit besviken i många år. Jag skriver detta medan jag står upp igen för tåget är proppfullt med resenärer som ska upp till Göteborg och Helsingborg och inte ens de fick en sittplats idag. Igår reste jag från Landskrona 19.22. Toaletterna var sönder och tåget var så fullt så alla stod två centimeter från varandra. Det var otroligt obehagligt i värmen att stå upp omringad av så mycket folk i över en timme.

Nu står tåget och väntar framför Lund för att köra in och det kan gå 10-15 minuter innan ni kör in. Ni skapar enorma förseningar! Ni borde dela ut kompensation! Ni från Skånetrafiken syns inte till när det är stora problem. Ett bra företag kommer ut och bjuder på mat eller dryck när man ser sina hundratals passagerare som sitter fast på tåg och inte vet hur de ska ta sig hem till sina barn. Folk som inte har bil, familj eller vänner och inte kan be någon om hjälp. Jag känner mig otroligt ledsen och trött på hur ni behandlar oss resenärer, och känner mig enormt sviken. Jag känner att jag aldrig kan lita på Skånetrafiken.

Det är 2018. När ska det bli förbättringar? När ska ni börja visa att ni bryr er? Ni höjer bara priserna hela tiden för oss men ger oss inga bekväma eller trygga resor i tid."

Daria Ljungbäck

Svar:

Det är tråkigt att höra hur du upplever ditt resande och vi är mycket ledsna för det.

De senaste veckorna har varit mycket utmanande för våra kunder kopplat till de stora, frekventa störningarna i järnvägens infrastruktur med stoppad trafik, inställda turer och förseningar. Störningarna sprider sig och ger oönskade följdverkningar i hela tågsystemet. Detta beklagar vi verkligen och ställer krav mot Trafikverket om åtgärder, samtidigt som vi jobbar med att den information som Skånetrafiken levererar i olika kanaler ska bli så bra som möjligt, vilket är extra viktigt när störningar uppstår.

Det korta svaret är det som vi har berättat om tidigare - att vi inte har rätt förutsättningar att bedriva vårt uppdrag fullt ut. Så sent som i förra veckan gick Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson ut i ett pressmeddelande där han är väldigt tydlig med den oro och omsorg vi känner för våra resenärer.

Bakgrunden till när vi brister i informationen är när Trafikverket i sin tur ger bristfällig information eller information och prognoser som hastigt ändras. Det pågår just nu många planerade banarbeten som Trafikverket utför. När fel uppstår i samband med dessa, uppstår omfattande följdeffekter som drabbar alla oss som åker med den skånska kollektivtrafiken. I vår app respektive ”Sök resa” på vår hemsida får man information om avvikelser på turer med informationsmeddelanden. De visas med text i en gul ruta i appen och med en informationssymbol i ”Sök resa”. Där anges även orsak till avvikelsen om det är känt vid tillfället.

Vi har utmaningar med Öresundstågen. Vi har just nu inte den tillgänglighet till fordon för trafik jämfört med vad trafikplanen kräver. Orsakerna är flera och som beställare av trafik och underhåll ställer vi tydliga krav på åtgärder från våra entreprenörer.

Att bedriva kollektivtrafik är komplext, kostsamt och tidskrävande men rad omfattande åtgärder för att förbättra den skånska kollektivtrafiken är redan på gång. Några av de förbättringarna är att vi fram till och med 2022, rustar upp samtliga 111 Öresundståg. Vi bygger också en helt ny depå för i första hand Öresundstågen i Hässleholm. Det innebär högre kvalitet på fordonen eftersom underhållet då kan hållas ihop på ett ställe, men kommer även bidra till bättre punktlighet och rätt antal tågsätt. I slutet av 2022 kommer dessutom ett helt nytt tågsystem att tas i drift mellan Helsingborg och Köpenhamn.

Resenären har rätt till ersättning vid förseningar som är 20 minuter eller längre enligt villkor för förseningar och resevillkor för kollektivtrafik i södra Sverige. En sådan reklamation gör man smidigast via Skånetrafikens hemsida.

Jag beklagar ännu en gång hur du och många med dig känner. Vi kämpar hårt just nu för att leverera en bättre och fungerande kollektivtrafik.

Mark Fenzel

Affärsområdeschef tåg, Skånetrafiken