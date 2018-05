Fängelse för Swifts stalker

Det blev sex månaders fängelse och fem års villkorlig dom för den man som bröt sig in i Taylor Swifts hem i New York i fjol. Mannen, som har erkänt brott, försökte kontakta sångerskan vid ett flertal tillfällen innan han bröt sig in hos henne.

Det är inte första gången Swift drabbas av stalkers. I april greps en 22-årig man sedan han klättrat upp för en stege, krossat en ruta och tagit sig in i superstjärnans bostad. Där ska han ha tagit en dusch i Swifts badrum innan han krupit ner i hennes tomma säng – där han senare greps av polis.

Tidigare i år dömdes även en annan man som har trakasserat Swift. Han dömdes till tio års villkorlig dom efter att ha dödshotat henne och hennes familj via mejl och även överträtt ett besöksförbud hon fått utfärdat gentemot honom.

2014 beviljades hon besöksförbud mot ytterligare en man som också dödshotat henne, och i fjol greps en man som häckat utanför hennes hem i New York.