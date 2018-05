Trollkarlar, Anne-Lie Rydé och inuit-indie på Victoriateatern i höst

Fakta

31 aug: Brittiska folktrion The Shackleton Trio.

1 sept: Svenska Baskery.

5–6 sept: Flygelinvigning med Per Tengstrand.

7 sept: Anders och Jens Johansson hyllar pappan Jan Johansson och spelar ”Jazz på svenska”.

8 sept: Allsång med 100 års hits.

12 sept: Svenska jazztrion LSD.

13 sept: Öststatskvartetten Madame Baheux spelar folkmusik från Balkan.

14 sept: Skånska The Men och Brainpool.

15 sept: Norska folkmusikgruppen Valkyrien Allstars.

20 sept: Ståupparen Jessica Persson ger ”Miss Jekyll and Mrs Hyde”.

21 sept: Nordafrikanska åttamannabandet Gabacho Maroc.

22 sept: Amerikanska Billy Cross Band.

25 sept: Svensknorska Electric Daisy med sångerskan Sofia Jernberg.

26 sept: Norska Broen spelar danspop.

27 sept: Al Vin Al Khalidi.

28 sept: Andreas Eldeen ger föreställningen ”Från Sinatra till Duvemåla”.

29 sept: Malmösångaren Traveling John som är John Dunsö, tidigare gitarrist i Billie the Vision and the Dancers.

3 okt: Komikern Martin Svensson ger föreställningen ”Selfie – en skev självbild”.

4 okt: Svensk-danska folkmusikbandet Trio Mio.

5 okt: Jazzpianisten Jacob Karlzon och saxofonisten Fredrik Carlquist.

6 okt: Saxell Jalle bandet med Jalle Lorensson, Michael Saxell, Thomas Holst och kompmusiker.

7 okt: Jari Haapalainen trio och Doglife.

9 okt: Brittiska singer/songwritern Judith Owen.

10 okt: Magikern Caroline Ravn med ”Where the magic happens”.

11 okt: Ryska klezmerbandet Dobranotch.

12 okt: Throwback Tribute hyllar plattan ”Trio”.

13 okt: Grönländska Nive & The Deer Children.

17 okt: Amerikanska Sharon Clark och Mattias Nilsson Trio hyllar Sarah Vaughan.

18 okt: Elina du Rietz gör ståuppshowen ”PK-fittan”.

19–20 okt: Anne-Lie Rydé ger showen ”40 år på scen”.

24 okt: Ebba Forsberg.

25 okt: Brasilianska Ed Motta.

26 okt: Amerikanska Nellie Tiger Travis och Top Dogs.

27 okt: Grekiska Martha Mavroidi Quartet.

30 okt: Kallerdahl, Santos Silva, Berg, Rylander Löve.

31 okt: Singer/songwritern Kristofer Åström, tidigare i Fireside.

1 nov: Birgit Carlsten och Lars Holm i ”Sagan om Piaf”.

2 nov: Kanadensiska Le Vent du Nord.

3 nov: Allsång med ”100 års hits”.

7 nov: Per Tengstrand i konsertserien ”Konversationer vid klaviaturen: Mysteriet Mozart”.

8 nov: Amerikanska Lady A med Top Dogs.

9 nov: Svenska Music is the Weapon.

10 nov: Svenska americanaduon Good Harvest.

14 nov: Kassia Klein.

15 nov: Olivia Stevens i föreställningen ”Passion”.

16 nov: Ryska strupsångsgruppen Huun-Huur-Tu.

17 nov: Göran Månsson & Friends hyllar Ol’Jansa.

23–24 nov: Varieté Victoria med konferencieren Malin Nilsson.

26 nov: Fredrik Kronqvist Quartet.

28 nov: Cecilia Nordlund & Fullmånen från helvetet i releasefest och konsert.

29 nov: John Holm

30 nov: Bostonbaserade bluegrasskvartetten The Goodbye Girls.

1 dec: Danska Mames Babegenush.

4–5 dec: Carl-Einar Häckner.

7–8 dec: Danske bluessångaren Thorbjörn Risager & The Black Tornado

12 dec: Danske jazzviolinisten Bjarke Falgren och svenska Filip Jers Kvintett.

13–14 dec: Smoke Rings Sisters & The Dixie Dan Band ger ”A Swingin’ Christmas”.

15 dec: Medieverkstadens julboksmarknad.