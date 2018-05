Ingen cuptitel, inget allsvenskt guld. Av tre MFF-målsättningar 2018 finns bara en kvar (nej, MFF vinner inte allsvenskan) - att nå ett Europagruppspel i höst.

Det kan tyckas förmätet att ens resonera kring det om ett lag som närmar sig nedflyttningsstrecket i allsvenskan, men ni kanske behöver skingra tankarna en aning? Plus att det från andra omgången i Europakvalen kan vara ett annat MFF ni får se, med ny tränare och sannolikt en hel del händelser i spelartruppen. Låt oss än en gång betona att till första kvalomgången i Champions League kan MFF bara tappa spelare, inte värva. Sannolikheten för tapp känns väl inte direkt överhängande just nu.

Och nu är det så att det är en händelserik vecka kring MFF:s kommande Europaspel.

För plötsligt handlar det inte bara om rankningen i CL-kvalet utan att Uefa ändrat förutsättningarna i Europa League-kvalet.

För att börja med rankningen, så närmar sig Europas flesta ligor slutet nu. Och med hjälp av experten Lennart Hedstigens eminenta sida uefaranken.hedstigen.se, kan vi konstatera att det förmodligen avgörs i helgen om MFF blir seedat i kvalomgång två. Att man är det i omgång ett är givet.

Precis som för två år sedan balanserar MFF på strecket och en oväntad vändning i Slovenien har stökat till det. Enligt Uefaranken.hedstigen.se och dess rankningslistor är det tre ligor som avgör och där två måste falla ut till MFF:s fördel:

1) Polen. Alla har slagit varandra fram och tillbaka, men topprankade Legia Warszawa har tagit sig upp i serieledning och det är enda laget som har bättre seedningspoäng än MFF. I sista omgången måste Legia förlora borta mot Lech Poznan, samtidigt som Jagiellonia måste vinna mot Wisla Plock hemma. Det var den här ligan som MFF föll på förra gången. Sista omgången spelas på söndag.

2) Slovenien. Själv trodde jag att den redan var hemräknad till MFF:s fördel eftersom enda laget som är bättre rankat, Maribor, var rätt långt efter. Men de har gjort en superspurt och gick förra helgen upp i topp en poäng före Olimpija Ljubljana. De båda möts på lördag. Det är dock inte sista omgången, men vinner Maribor lär det vara rätt kört.

3) Precis som för två år sedan är Rumänien också en MFF-rysare. Här är det fördel MFF inför sista omgången. Vinner lågrankade Cluj sin match är det klart. Tappar de poäng får inte högrankade FCSB vinna sin match. Matcherna spelas på söndag.

Men den verkliga rysaren är alltså Uefas ändrade regler, som presenterats väldigt sent, och som inte helt oväntat Lennart Hedstigen hittade först och redovisar konsekvenserna av på uefaranken.hedstigen.se.

Ska försöka beskriva det helt kort. I år är det ju så att alla lag som åker ur CL-kvalet går in i följande omgång av Europa League-kvalet. Åker MFF ut i CL Q1, går man in i EL Q2, åker MFF ut i CL Q2 går man in i EL Q3 och så vidare.

Lagen som åker ur CL-kvalet bildar en speciell "väg" till Europa League och kan bara möta varandra. Här trodde vi alla att MFF skulle vara seedat hela vägen tack vare sin rankning. Men så blir det inte.

Grottar man ner sig i reglerna så säger de att lag som åker ur senast spelade CL-kvalet blir seedade, övriga lag blir det inte.

Detta ställer till det framför allt om MFF åker ur i Q1. För då är det bara tre lag i förkvalet som är oseedade och av de sjutton lagen som åker ut i Q1 lottas tre av dem mot förkvalslag - sedan är det fri lottning mellan övriga. Ingen seedningshänsyn.

Det blir alltså - även om man bara tror på spel i Europa League så småningom - extremt viktigt att vinna i CL Q1.

"Orättvisorna" blir aningen mindre längre fram. Åker MFF ur i Q2, får man alltså möta lag som åkt ur i Q1 (eller möjligen förkval). Där sammanfaller det ofta med rankningen från Uefa.

Ju längre MFF går i CL-kvalet, desto mindre betyder detta förmodligen när/om man hamnar i Europa League-kvalet.

Detta är alltså inte helt enkelt, vill ni veta mer detaljer så gå in på uefaranken. hedstigen.se.

Men om ni har tron på att MFF ska kunna göra något i Europa trots det totala fiaskot senaste månaden, så är det i första hand 19 juni ni ska anteckna. Då lottas Champions League-kvalet, både första och andra omgången. Man får då alltså veta både vem MFF möter i första omgången och vilket av två lag som kan vänta i den andra.