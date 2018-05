Whitney Houston-dokumentär skakar om i Cannes

Fakta

Amerikansk artist och skådespelare som föddes 1963. Slog igenom stort med det självbetitlade debutalbumet som släpptes 1985 – årets därpå gick det in som etta på Billboardlistan och genom åren har det sålts i runt 22 miljoner exemplar.

Hon långfilmsdebuterade 1992 mot Kevin Costner i jättesuccén "Bodyguard" och sjöng också det extremt framgångsrika ledmotivet – en tolkning av Dolly Partons "I will always love you".

Den framgångsrika karriären fläckades dock av personliga problem och missbruk. Whitney Houston hittades död i ett badkar på ett hotell i Beverly Hills. Den rättsmedicinska utredningen visade att ett hjärtfel och kokainmissbruk var bidragande orsaker till att hon drunknande, 48 år gammal.

Tre år senare hittades hennes dotter Bobbi Kristina Brown livlös i ett badkar. Hon dog i juli 2015 efter att ha legat i koma i ett halvår. Hon blev 22 år.