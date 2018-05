”Sommarlov” slutar direktsändas – sänds dagen efter

Det populära morgonprogrammet i SVT, ”Sommarlov”, slutar direktsändas i sommar. I samband med flytten till Beijers park på Kirseberg i Malmö så vill SVT göra programmet ännu bättre och väljer därför att spela in programmet för sändning dagen efter.

1978 började SVT sända morgon-tv för sommarlovslediga barn, så i år firar ”Sommarlov” 40 år. Och det gör de med att flytta programmet från Scaniabadet i Västra hamnen till Beijers park på Kirseberg.

– Det är en fin park som skapar inspiration att berätta helt nya historier. De som är åtta år idag har sett samma ”Sommarlov” nu i fem år. Genom att vi byter miljö så kan vi skruva till allt lite, säger Sommarlovs projektledare Anna-Maria Nildén till Dygnet Runt.

Sommarlovsbussen Busster kommer att finnas på plats, men vara lite mer i bakgrunden. Nu är det istället en träkoja i fokus och sjön i Beijers park kommer att spela en stor roll.

– På andra sidan sjön kommer det att hända magiska saker, säger Anna-Maria Nildén.

Men det är inte bara platsen som är ny i år. En nyhet är även att programmet inte längre kommer att direktsändas. De senaste åren har ”Sommarlov” vuxit som liveevent med direktsändningar varje vardag. På fredagsmorgonarna har liveartister varit på plats och lockat extra stora publikskaror.

Nu tänker SVT om och ska istället spela in varje avsnitt för sändning kommande vardag. Anledningen? För att de vill göra bättre tv.

– Nu kan vi använda tv-magi på ett annat sätt. Vi kan göra mer våghalsiga grejer som kan behöva omtagning och vi kan lägga på ljudbilder i redigeringen. Vi vill helt enkelt göra ett mer spännande och roligt program, säger Anna-Maria Nildén.

Programledaren Alex Hermansson har använt exemplet att det här innebär att han kan trolla sig från bussen och upp på kullen. Något som är svårt att göra i direktsändning. Detta innebär att man på måndagen spelar in programmet som sänds på tisdag och så vidare. På fredagen kommer SVT att spela in måndagens avsnitt. De populära artistuppträdandena kommer alltså nu att spelas in på torsdagarna för att kunna sändas på fredagar. Vilka artister som kommer i år är ännu inte klart.

– Inte ens tredjedel av ”Sommarlovs” tittare ser programmet i direktsändning. Den stora publiken har vi på SVT Play. När vi har funderat på hur vi kan göra ett ännu bättre tv-program för 7-åringar så har vi insett att det inte spelar så stor roll för dem om det är live, säger Anna-Maria Nildén.

Flytten till Beijers park innebär att man kan ta emot nästan dubbelt så stor publik som på Scaniabadet. Samtidigt är det ont om parkeringsplatser. En fotbollsplan vid Lokstallarna och den vanliga gatuparkeringen är den som finns, så de vill uppmana folk att cykla och ta kollektivtrafiken till Beijers park i sommar.

Årets tema i ”Sommarlov” blir demokrati.

– Det är ett bra år att prata om demokrati eftersom det är valår. Det kommer att handla om att göra sin röst hörd, att säga vad du tycker, att lyssna på andra och om vad man gör när det blir orättvist. Vi kommer inte att prata partipolitik, men när valet kommer så kanske barn kommer att vara lite mer insatta i vad det innebär, säger Anna-Maria Nildén.

”Sommarlov” börjar sändas i Barnkanalen måndagen den 11 juni och pågår fredagen den 17 augusti. Årets programledartrio är välkänd i Sommarlov-sammanhang: Malin Olsson, Alexander Hermansson och Angelika Prick. Inspelningarna i Beijers park äger rum måndag-fredag klockan 09-10.30.