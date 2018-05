Svenska filmen "Gräns" prisades i Cannes

Svenska "Gräns" vinner första pris i sidokategorin "Un certain regard" vid filmfestivalen i Cannes. Filmen bygger på en novell av skräckmästaren John Ajvide Lindqvist och regisseras av Ali Abbasi.

"Gräns" möttes av rungande applåder från publiken i Cannes när den visades under torsdagen. Efter det varma mottagandet var regissören Ali Abbasis första svenska film favorittippad och under fredagen meddelade juryn att "Gräns" vinner första pris i kategorin "Un certain regard".