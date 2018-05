Terry Gilliam hyllar Stellan Skarsgård

Fakta

Filmen är känd för att ha varit en av de längsta under produktion och även de mest olycksdrabbade. När Terry Gilliam 1989 fick rättigheterna till att filma romanen hade han inte ens läst den. Sean Connery, Nigel Hawthorne och Danny Devito var alla påtänkta för huvudrollen. År 2000 gjorde Gilliam ett första försök att faktiskt spela in filmen. Franske skådespelaren Jean Rochefort lärde sig engelska för att spela huvudrollen, men hoppade av på grund av prostatacancer. Då var Johnny Depp redan på plats i Spanien för att påbörja inspelningarna. Rochefort tog sig ändå dit men produktionen drabbades av fler problem och fick till slut ställas in. Dokumentären "Lost in La Mancha" släpptes 2002 och skildrar alla turer kring inspelningarna.

"The man who killed Don Quixote" har ännu inte fått någon distributör i Sverige och det är därför oklart när och om den kommer att visas på biograferna.

Källa: Rolling Stone