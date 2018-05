Hitler tog aldrig ubåten till Argentina

Argentina? Månen? En hemlig bas på Sydpolen? Konspirationsteorierna om vart Adolf Hitler tog vägen efter den nazityska kapitulationen är många. I själva verket sköt han sig – något franska vetenskapsmän nu slår fast en gång för alla.

Det franska expertteamet har tagit död på alla konspirationsteorier kring den forne diktatorn Adolf Hitlers död. För första gången sedan 1946 har Hitlers skalle och tänder undersökts.

Experterna, som fått tillstånd av ryska myndigheter att undersöka kvarlevorna, slår fast att Hitler högst sannolikt dog av en kula kombinerat med cyanidförgiftning, den förklaring som den ryska militären presenterade efter andra världskrigets slut.

– Vår studie bevisar att Hitler dog 1945, det finns inga tveksamheter. Vi kan därmed sätta stopp för alla konspirationsteorier om att Hitler flydde till Argentina i en ubåt, eller att han tog sin tillflykt till en hemlig bas i Antarktis eller till andra sidan månen, säger professor Philippe Charlier.

Rapporten från Charlier och hans team har publicerats i vetenskapstidskriften European Journal of Internal Medicine. Studien visar att Hitlers tänder var i dåligt skick och att han hade flera tandproteser. Tänderna var fulla med tandsten och det finns inga spår efter köttfibrer. Att den forne tyske diktatorn var en hängiven vegetarian är känt sedan tidigare.

Experterna har även undersökt det skallfragment som ryska soldater förde med sig till Moskva efter kriget. Undersökningen visar tydligt att en kula gått in på vänster sida. Det finns inga spår av krut på tänderna och därför tror inte forskarna att kulan passerat munnen utan istället gått in via nacken eller sidan av huvudet.

Tänderna har däremot spår av blåaktiga avlagringar efter en kemisk reaktion med metallen i tandprotesen. Enligt Charlier kan det vara spår av den cyanidkapsel som Hitler ska ha stoppat i munnen strax innan han sköt sig den 30 april 1945.