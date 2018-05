Kändistätt på brittiska prinsbröllopet

När en brittisk prins gifte sig med en amerikansk tv-stjärna vallfärdade förstås Hollywoods kändiselit över Atlanten. Bland de första att anlända till vigseln i Windsor castle var George och Amal Clooney, tätt efter brittiska storheter som paret Beckham.

När prins Harrys mamma prinsessan Diana gick bort i en bilolycka 1997 framförde hennes nära vän Elton John låten "Candle in the wind" på begravningen. Det har ryktats att han även ska uppträda på bröllopsfesten, men det har fortfarande inte avslöjats vilka som kommer att stå för musiken under kvällen. Elton själv sade så sent som i mars att han inte ens fått en inbjudan till bröllopet ännu. Nu sågs dock han och maken David Furnish i glatt samspråk med Victoria och David Beckham inne i kyrkan.