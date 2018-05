En morgon i maj, anno 2018. Det finns nybryggt kaffe men kvinnan vill inte stiga upp. Inte denna dag, aldrig mer. Hon är klar med livet. I sin egen säng vill hon ta avsked. Inte på något sjukhus, utan just här i sin säng. Kvinnan är skör och liten, påminner om en fågelunge. Det var dock mycket länge sedan hon kom till världen. Hennes rum är ett av många på ett äldreboende. Hon har bott där under ansenlig tid, alla känner henne väl. Personalen ser henne denna morgon och förstår utan att något behöver uttalas. Närmast anhöriga får telefonsamtal.

Personalen känner kvinnans familj väl. De möter upp vid dörren och deras första besked är trygga och tydliga ord: “Vi kommer inte att lämna henne en sekund. När ni behöver sova eller äta, finns vi här för henne. Hon kommer inte att vara ensam.” Extravak har ringts in. Men framför allt erbjuder sig M, som tillhör ordinarie personalstyrka, att gå in extra timmar. Så mycket det behövs, hon vill finnas där. M kom att bli en del av familjen under den sista korta, långa veckan. Barnbarnet säger: “Hon jobbade med hjärtat - för både oss och mormor. Var till stöd och glädje - också när hon inte var i rummet.”

De anhöriga turas om att sitta vid den gamlas sida. Smeker henne över kinderna och tackar för allt. Det har varit fint och de är tacksamma. Glädje över det som varit blandas med sorgmod för att det närmar sig slutet. När dottern eller dotterdottern behöver pausa tar någon i personalen över. Ofta är det M. Hon smörjer in den gamlas hud med återfuktande kräm, berättar saker för henne i visshet att hörseln är det sista som lämnar människan och spelar musik som hon tror att den gamla lyssnade på som ung och kan känna igen. Ibland sitter barnbarnet där tillsammans med personalen. Ofta med M. Hon berättar för henne om sin mormor, om det hon själv hört berättas från ungdomens dagar och det långa liv hon levt på samma plats. Även M är uppväxt i byn. De pratar minnen och händelser. Allvar och skratt på sängkanten.

Den gamla kvinnan lämnar jordelivet mitt i natten. M är hos henne i stunden och den som ringer familjen för att berätta. När de anländer för att ta farväl går hon ut ur rummet. Men innan dess har hon flyttat fotografiet av kvinnans make från nattduksbordet till huvudkudden. Nära intill. Omtanke in i det sista, i sin allra finaste form.

I juli månad skulle den gamla kvinnan ha fyllt 105 år.