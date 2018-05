Brittiska medier hyllar "Kisstory-bröllopet"

"Disney hade inte kunnat hitta på en bättre prinsessa" förkunnade Sunday Telegraph medan tabloiden The Mail on Sunday hade trixat ihop en ordlek på det brittiska uttrycket för lyckliga i alla sina dagar och kort och gott skrev "Harry ever after".

Dagen efter bröllopet mellan Storbritanniens prins Harry och amerikanska Meghan Markle, numera hertig och hertiginna av Sussex, överträffade löpsedelsmakarna varandra med olika kreativa ordvrängningar för att hylla brudparet och den succé som jätteevenemanget blev att döma av de brittiska mediernas rapportering.