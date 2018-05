Många israeler, inklusive framstående medlemmar bland Netanyahus ministrar, har hållningar som bara kan beskrivas som rasistiska. Detsamma kan sägas om PLO-ledaren Mahmoud Abbas, skriver Ian Buruma.

Något är på gång när högern anklagar vänstern för antisemitism. Historiskt sett har högern stått för hatet mot judar, men i Storbritannien lägger nu konservativa politiker och högertidningar som Daily Telegraph förtrytsamt ut texten om antisemitismen bland vissa av Labours parlamentsledamöter. De konservativa är inte själva immuna mot främlingsfientlighet, i synnerhet inte när det gäller muslimer eller för den delen andra européer. Men det finns en anledning till dubbelmoralen – och den handlar om synen på Israel.

Antisemitism på vänsterkanten är ofta uttryck för motstånd mot Israels behandling av palestinier. När kritiker kallar Israels regering för ”sionisterna” istället för israelerna, kan man vara rätt säker på att de är fanatiker. Londons förre borgmästare Ken Livingstone är ett typexempel. När han påstod att Hitler var en spegelbild av sionisterna, var det ett avsiktligt angrepp på Israels existens snarare än ett misslyckat försök att få till en historisk jämförelse.

Att Labours inbitet antisionistiske ordförande Jeremy Corbyn inte tycker att det är något fel med en väggmålning av ondskefulla kroknästa rikemän som spelar Monopol på krökta arbetares nakna ryggar, gör det omöjligt att bortse från Corbyns hyllande av Hamas och en mer gammalmodig form av judehat.

Kanske är detta orättvist. Det kan vara så att Corbyn bara är trögtänkt. Men det råder ingen tvekan om att våldsam antikapitalism ibland har slagit över i antisemitism inom vänstern. Så var det i Frankrike i slutet av 1800-talet när Georges Sorel och de revolutionära syndikalisterna utmålade judarna på samma sätt som nu muralmålarna i London. Och det gäller dem som anser att George Soros är dagens förtrycktas främste fiende.

När vi talar om vänstern är några klargöranden på sin plats. I USA kallas ofta alla demokrater som anser att regeringen ska hjälpa de sämst ställda, för vänster. Men i Europa och annorstädes återstår inte mycket av den klassideologi som förr förknippades med socialismen. Numera finns inga stora skillnader mellan socialdemokrater på högerkanten och de flesta konservativa. Corbyn och Livingstone företräder en vänsterfraktion, som drivs av stark fientlighet mot det de uppfattar som västlig imperialism (eller nykolonialism) och rasism mot icke-vita.

De två länder som enligt extremvänstern tydligast representerar nykolonialismens och rasismens ondska är Israel och USA. Amerikas långvariga stöd till Israel, i synnerhet nu när president Donald Trump har gett premiärminister Benjamin Netanyahus regering fria tyglar, har gjort att Israels förtryck av palestinierna uppfattas som ett samarbete mellan Israel och USA. Washington och Jerusalem ses som sionismens tvillingstäder. (Vissa skulle lägga till New York och Hollywood eftersom där finns "judiska pengar".)

Det finns all anledning att kritisera Israels politik och USA:s regerings oreflekterade stöd. Det är ingen hemlighet att många israeler, inklusive framstående medlemmar bland Netanyahus ministrar, har hållningar som bara kan beskrivas som rasistiska. Detsamma kan sägas om PLO-ledaren Mahmoud Abbas efter hans kommentarer om Förintelsen nyligen. Trumps syn på icke-vita människor är för den delen knappast bättre.

Men kritik är en sak. Att uppfatta USA och Israel som det enskilt värsta hotet mot mänskligheten är en annan. För en del extremister på vänsterkanten är sionismen och USA:s imperialism så ondskefulla att deras fiender måste vara vänsterns vänner. Av den anledningen kan de ursäkta Rysslands president Vladimir Putins agerande och ta hans propaganda för sanning.

Vad Livingstone och andra kanske inte ser, är de stora likheterna mellan deras uppfattning om den USA-sionistiska ondskan och högerns antisemitism under det tidiga 1900-talet. Då liksom nu förknippades USA och i viss mån Storbritannien med "judiska pengar". Folk trodde på att "judisk makt" utgick från Washington och New York, och namnet Rothschild användes på samma sätt som namnet Soros idag.

Att Labour styrs av den extrema vänstern är ett nytt fenomen. Corbyn var en marginell figur, en excentriker som få hade hört talas om utanför hans valkrets i norra London. Hans upphöjelse till partiledare var ungefär lika udda som att Trump skulle ta över Republikanska partiet i USA. Ideologiskt är det ändå begripligt.

Liksom andra vänsterpartier företrädde Labour en gång i tiden det som kallades arbetarklassen. Partiet var för starka fackföreningar och statligt ägande av nyckelinstitutioner som järnvägen och postväsendet. Allmän sjukvård och utbildning var viktiga prioriteringar. Många inom vänstern var internationalister. Under staten Israels tidiga år, när vänstern hade makten i landet, var stora delar av Labour välvilliga till sionismen.

Detta ändrades under 1960- och 1970-talen. Då hade Israel blivit en ockupationsmakt och styrde över palestinska områden som besegrats i två krig. Samtidigt hade vänsterrörelsen i Väst börjat skifta fokus från klasskamp till kamp mot imperialism och rasism. Många vänstermänniskor identifierade sig som rasismens bekämpare, men kunde inte se sig som judehatare hur våldsamt de än gick åt "sionisterna". Tvärtom bekräftade det dem som antirasister.

Samtidigt ägde ett skifte rum inom högern i Israel, Europa och USA. Israeliska regeringar blev alltmer militant nationalistiska, medan de främlingsfientliga och chauvinisterna i Väst blev allt starkare Israelvänner. Det är därför det brittiska Torypartiet, som en gång i tiden knappast hyste några varmare känslor för det judiska folket, med gott samvete kan döma ut Labourpolitiker som judehatare.De älskar ju trots allt Israel, idag kanske rentav lite för mycket.

Ian Buruma

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate

Ian Buruma är redaktör för The New York Review of Books och författare.