Gabriele Münters måleri lyser som en fyrbåk på Louisiana

Den tyska målaren Gabriele Münter har främst uppmärksammats för sitt stjärnspäckade umgänge med Kandinskij. Men efter ett sekel i männens skugga får expressionisten Münter äntligen ta plats i konsthistorien i helfigur. Carolina Söderholm slukar målningar som gnisslar och glöder av färg.

Gabriele Münter Louisiana, t o m 19/8.

"Om det finns en förståelse för konst, så kommer mina verk att hänga på alla stora museer i världen", hävdade Gabriele Münter (1877-1962).

Historien skulle ge henne rätt. Men det har tagit tid. När Louisiana i sommar visar henne i helfigur, har nästan hälften av verken aldrig tidigare ställts ut. I sal efter sal glöder hennes hetsande färgskala och de expressionistiska mästerverken följer på rad.

Intressant nog lyfts också mer okända sidor av hennes konstnärskap fram. Vem visste att hon flirtade med neue sachlichkeits svala realism under 1920-talet, skildrade arbetslivets framväxande teknologi eller experimenterade med glasmåleri, fotografi och film? Desto bättre att Louisiana – i samarbete med två tyska institutioner – nu täpper igen kunskapsluckorna med en maffigt gedigen presentation.

Länge har den tyska målaren tilldelats en biroll i konsthistorien, mest uppmärksammad för sitt stjärnspäckade umgänge. Under 1910-talets början grundade hon den djärvt modernistiska gruppen och skriften Der Blaue Reiter i München tillsammans med bland andra Vasilij Kandinskij och Franz Marc.

Men hon nämns också ofta i anknytning till de vilda expressionisterna i gruppen Die Brücke, som med Ernst Ludwig Kirchner i spetsen från 1905 sände chockvågor genom den tyska konstvärlden. Det är i sådana sammanhang hennes måleri – alltid presenterat i alltför snålt urval – lyst som en fyrbåk med sina kraftfulla konturlinjer och eggande kolorism. Ta den ljuvliga flickan hon målade redan 1908, i färger som borde gnissla och skrika. Näsan markerad med fett gräsgrönt, kinder och tinning i apelsingult, violett och skärt medan tröjan knallrött studsar mot bakgrundens blårosa penseldrag. Likafullt är hon där, med huvudet uttråkat på sned.

Med snudd på våldsamt begär slukar jag porträtten, denna paradgren som Gabriele Münter twistar och vrider efter behag. Ibland låter hon figurerna kliva ut i landskapet, eller sätter in dem i interiörer där de helt fräckt tillmäts samma visuella vikt som en tekanna eller ett skåp.

Och banne mig, smyger hon inte också in en vanvördig humor som tar udden av avantgardets uppsträckta allvar. Här är det omöjligt att inte fastna vid middagsscenen med Kandinskij, den abstrakta konstens ryske fixstjärna, där han håller låda vid matbordet. Men om han är propert klädd upptill, punkterar hon auktoriteten genom att under bordsskivan måla honom i de tyrolska kortbyxor och "benvärmare" han ska ha varit så förtjust i. Lika drastiskt är porträttet av konstnärsvännen Aleksej von Jawlensky, där färgen i hans runda högrosa ansikte spiller ner över bröstet medan han förbryllad lyssnar på Kandinskijs teoretiska utläggningar – enligt Münters anteckningar.

I sällskapet ingick målaren Marianne von Werefkin (magnifikt porträtterad av Münter mot en knallgul vägg) och 1908 tillbringade kvartetten några sommarveckor i den lilla sydtyrolska staden Murnau. Tagna av det natursköna landskapet utforskade de traktens traditionella glasmåleri, vars naivistiska motiv och lysande färgfält i likhet med barn- och folkkonst inspirerade Münter starkt. Samtidigt tog hon via Jawlensky och von Werefkin, som rest i Frankrike, intryck av Paul Gauguins och fauvisternas konst.

Sommaren i Murnau var betydelsefull. Kandinskij förälskade sig i ett hus som Münter året därpå köpte för att återvända till livet ut. De hade träffats 1902 när hon var hans elev vid en konstskola i München. Men Kandinskij var dessvärre gift och efter många år på resande fot blev Murnau deras tillflyktsort.

På Louisianas utställning är det lätt att följa hennes utveckling, från tidiga postimpressionistiska landskap till allt mer förenklade former, vars intensiva färgklanger hon ibland gav en symbolisk laddning. Till skillnad från många av de konstnärer som associeras med Der Blaue Reiter – däribland Paul Klee – ägnade sig Münter bara helt kort åt abstrakta motiv. Istället tjusar hon med slående kompositioner av människor, landskap och stilleben.

Det är här, i förmågan att kombinera måleriets traditionella, figurativa motiv med en närmast drastisk stilisering och färgbehandling, som hon briljerar. Samtidigt behåller hon i sitt måleri, i jämförelse med Die Brücke-expressionisternas mer exalterade känslolägen, förankringen i vardagen och omvärlden. Vid sidan av hennes kön, kan det möjligen vara en av orsakerna till att hon länge hänvisats till konsthistoriens skuggsida. Här finns varken Kandinskijs kompromisslösa abstraktion eller Kirchners nervigt emotionella laddning. Däremot experimenterar hon självständigt och djärvt med färg och form och väljer fritt den stil och uttryck som är bäst lämpad för vad hon vill åstadkomma.

Med första världskrigets utbrott förändrades allt. Som rysk återvände Kandinskij till Moskva. Münter tillbringade fem år i Skandinavien, främst i Stockholm och Köpenhamn. Snart umgicks hon med modernismens svenska pionjärer som Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald.

Redan 1913 hade hon introducerats för den danska publiken genom en grupputställning arrangerad av det Berlinbaserade expressionistiska galleriet och tidskriften Der Sturm, som drevs av Herwarth Walden och den Landskronafödda konstnären Nell Walden. "Skräckkabinett" löd pressens dom då, men mottagandet blev något bättre för de omfattande utställningar Münter visade under sent 1910-tal. Om de skandinaviska åren professionellt var produktiva, förhöll det sig motsatt privat. När Kandinskij väl anlände till Stockholm vintern 1915-16 blev det sista gången de sågs. Året därpå gifte han om sig med en annan kvinna, vilket Münter fick veta först långt efteråt.

Som resultat behöll hon mot hans vilja merparten av den stora konstsamling från Der Blaue Reiter-tiden som han tvingats lämna i Tyskland. Senare gömde hon den i källaren i Murnau, undan nazismens jakt på modernismens "moraliskt urartade" konst. På sin 80-årsdag donerade hon flertalet verk till Städtische Galerie im Lenbachhaus i München som idag har en av de främsta Der Blaue Reiter-samlingarna.

Under hela sitt liv fortsatte Gabriele Münter måla. Hon är en av modernismens ganska få kvinnliga konstnärer som fick uppleva en betydande framgång, såväl under 1920-talet som under 1940- och -50-talen då hon deltog på Venedigbiennalen och den första Documenta-utställningen i Kassel. Att hennes liv och konstnärskap nu får en närmast komplett genomgång i både utställning och katalog är på tiden.

Jag gläds åt att se den fullödiga presentationen trots att inte alla hennes faser – däribland utflykterna in i abstraktionen och den nya sakligheten – framstår som lika intressanta. De intensiva, expressionistiska verken från åren kring 1910 förblir tveklöst hennes starkaste arv.

Fakta Gabriele Münter och Der Blaue Reiter Gabriele Münter föds 1887 i Berlin. Tidigt en skicklig tecknare börjar hon 1897 på konstskola i Düsseldorf men avbryter studierna när modern samma år går bort. 1898 far hon med sin äldre syster till USA. Münter får nu en kamera, och visar i sina fotografier ett säkert öga för komposition. Tillbaka i Tyskland studerar hon först vid en konstskola för kvinnor i München, men börjar 1902 vid Phalanx konstskola, där Vasilij Kandinskij undervisar i måleri. De två reser följande år flitigt, däribland till Tunisien och Sydeuropa. Gabriele Münter köper ett hus i sydtyrolska Murnau. 1911 samlas konstnärer där, på Kandinskijs initiativ, och den löst sammansatta gruppen får namnet Der Blaue Reiter (Den blå ryttaren), efter en målning av Kandinskij. Till skillnad från expressionisterna i gruppen Die Brücke, laddar de inte färgen med starka känslouttryck. Istället utgår de från Kandinskijs teorier i boken "Om det andliga i konsten", där skilda kulörer ges olika spirituella och andliga egenskaper. Måleriet sätts i nära relation till musiken, och flertalet konstnärer ser abstraktionen som den ideala kompositionen. Bland de som knyts till Der Blaue Reiter finns förutom Kandinskij och Münter målare som Franz Marc, August Macke, Paul Klee men också den djärvt modernistiske kompositören Arnold Schönberg. Trots att Der Blaue Reiter upplöses redan efter tre år, vid första världskrigets utbrott, anses gruppen ha haft stort inflytande på den abstrakta konstens utveckling. Efter att ha tillbringat åren 1915-1920 i Skandinavien, etablerar sig Gabriele Münter åter på den tyska konstscenen. 1927 träffar hon konsthistorikern och filosofen Johannes Eichner som blir hennes livspartner. Han skriver om hennes konst och arrangerar flera stora vandringsutställningar. Paret lever tillbakadraget i Murnau under andra världskriget, då Münters expressionistiska måleri inte tillhör den av nazismen godkända konsten. Münter dör 1962 i sitt hem i Murnau, som i enlighet med hennes önskan idag är ett museum för hennes och Kandinskijs konst.