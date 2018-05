Målvaktshjälten: "Lättnad och glädje"

I fjol hette han Henrik Lundqvist. Nu klev Anders Nilsson fram som målvaktshjälten i Tre Kronor. – Man känner en lättnad och glädje på samma gång, sade han där han stod med VM-bucklan i famnen.

Det var på något sätt rätt att den 28-årige målvaktshjälten, tvåa efter Jacob Markström i Vancouver, fick extra mycket tid med bucklan.

Han toppade målvaktsligan i VM med en räddningsprocent på 95,40 och var den hetaste målvakten i straffläggningen.

Han tömde sig nästan helt i semifinalen mot USA i lördags kväll när han räddade 41 skott och höll sin tredje nolla i turneringen.

Sedan kom han tillbaka och var bäst när det gällde.

– Det var bara att äta mat och dricka mycket vätska, sade han om förberedelserna.

Men det var en rätt slagen hjälte efter 80 minuter final plus straffläggning.

– Det är svårt att sätta ord på känslan just nu. Det sjunker väl in någon gång under natten, sade målvakten som har Luleå som moderklubb.

Han kände ingen nervositet inför straffläggningen.

– Man försöker gå till sig själv och fokusera på vad man ska göra. Försöka vara lite kylig och inte bita på första dragningen de gör, sade han.

Nilsson släppte in första straffen från Sven Andrighetto. Men Nilsson reste sig och släppte inte någon fler puck förbi sig.

– Jag var ganska komfortabel, jag vet att vi har många bra straffskyttar och var säker på att vi kunde komma igen. Sedan hänger vi dit två, det var fantastiskt skönt och skönt att få göra några räddningar också, säger han.

Förbundskaptenen Rikard Grönborg om Tre Kronors målvaktssida med Anders Nilsson och Magnus Hellberg i VM:

– Båda våra målvakter har varit fantastiska, det har gjort ett jättebra jobb. Speciellt de två sista matcherna med Anders Nilsson. Jag hoppas att han får chansen någonstans i NHL att bli förstemålvakt.