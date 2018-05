Alliansen vill ta mer av LKF:s vinst – och sänka skatten

För första gången sedan 2014 lägger de fyra borgerliga partierna en gemensam budget. I alliansens budgetförslag går det att se drag både från de tidigare självständiga L-budgetarna och de budgetar som trion M, C och KD presenterat de senaste åren.

Därefter lägger allianspartierna in pengar till olika satsningar.

Totalt fyra miljoner kronor ska gå till ökad trygghet: hälften till området kring Lund C (den så kallade C-triangeln), hälften till kommunen som helhet.

– Det handlar bland annat om trygghetsvakter i C-triangeln, som samverkar med polisen och bidrar till ökad trygghet på gator och torg. Det kan också vara andra åtgärder, exempelvis belysning eller kameror på extra brottsutsatta platser, säger Philip Sandberg (L).

De lärare som uppfyllt kriterierna för lärarlönelyftet, men ändå inte fick någon löneökning, ska nu kompenseras med 2 500 kronor i höjd månadslön.

– Det känns inte bra om vi har personal som uppfyller kriterierna, men inte får löneökningen, säger Inga-Kerstin Eriksson (C).

Socialnämnden får 17 miljoner kronor mer för uppskattade merkostnader för flyktingmottagandet.

Andra extrapengar ska bland annat gå till förbättrat underhåll av vägar och cykelvägar, till ett pilotprojekt med skolassistenter på två skolor, till stärkt elevhälsa och till bättre näringslivsarbete.

För att få råd håvar alliansen in pengar från framför allt tre stora poster:

1. Mer pengar ska plockas ut från de kommunalt ägda bolagen: 20 miljoner kronor mer från energibolaget Kraftringen, 15 miljoner kronor mer från bostadsbolaget LKF och en miljon kronor mer från parkeringsbolaget LKP.

2. En uppskattad lägre investeringstakt leder till lägre driftskostnader på 24 miljoner kronor. Alliansen pekar dock inte ut vilka specifika investeringar som ska skjutas upp.

Bland besparingarna finns också en halvering av pengarna till härbärge åt EU-migranter. Dessutom vill alliansen riva upp det nyligen antagna målet om att ha 100 procent ekologisk mat i Lunds kommuns verksamheter och på så sätt spara pengar.

Det rödgröna styrets förslag att flytta pengarna som avsatts till musikchecken till kommunala Kulturskolan säger alliansen nej till.

– Vi är tydliga med att musikchecken ska vara kvar, säger Christer Wallin (M).

Skatten vill alliansen sänka, istället för höja som S och MP föreslagit. Skattesänkningen på 10 öre per intjänad hundralapp blir dock av först år 2020.

Och allianspartierna vågar inte garantera till hundra procent att det blir en skattesänkning.

– Men med de förutsättningar vi har idag så kan vi lova det, säger Torsten Czernyson (KD).

Alliansbudgeten slutar på plus 123 miljoner kronor plus, strax under kommunens politiskt fastställda finansiella mål som nästa år är 132 miljoner kronor, vilket kan jämföras med S+MP-budgeten som landar på endast 26 miljoner kronor plus