Blygsamma löneökningar i Sydafrika

Sydafrikas regering har slutit en treårig löneöverenskommelse med fackföreningar som företräder anställda i offentlig sektor.

Enligt uppgörelsen kommer deras löner att höjas med upp till 7 procent under ett första år, varpå staten under de två efterföljande åren ger höjningar i enlighet med den beräknade inflationen på plus 1 procent.

Löneökningarna ligger långt under de 12 procent som facken krävt. Uppgörelsen ses som en seger för president Cyril Ramaphosa, som kämpar med att återställa förtroendet för landets statsfinanser.

– Vi är inte nöjda. Men vi har gjort vårt bästa för att pressa arbetsgivaren att gå upp från de 4,5 procent som den erbjöd, säger Mugwena Maluleke, chefsförhandlare för Sydafrikas största fackförening, Cosatu.

Ramaphosa, som tog över efter Jacob Zuma i februari, har lovat att vända landets tröga ekonomiska utveckling. Han har samtidigt pressats av stora protester med krav på löneförhöjningar.