Svenska rockbandet Caesars kommer till Popaganda i sommar för en sällsynt spelning, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Caesars slog igenom under namnet The Twelve Caesars för 20 år sedan med albumet "Youth is wasted on the young". Sedan 2009 har dock bandmedlemmarna mest sysslat med andra projekt.

Sedan tidigare är bland andra Franz Ferdinand, Slowdive, Little Dragon, Tove Styrke och First Aid Kit klara för festivalen, som äger rum i Stockholm den 31 augusti—1 september.