Click festival i en uppgörelse om framtiden

Årets upplaga av Click festival ser inte bara framtidens utmaningar. Med nya tekniska och politiska narrativ utmanar de också framtiden, skriver Elina Pahnke.

Ta-Nehisi Coates beskriver i sin bok ”Mellan världen och mig” (Norstedts) polisens mord på den unga svarta mannen Prince Jones som ett berövande av en framtid. Som ett brott mot tiden som investerats i honom. ”Tänk på alla kramar, alla interna skämt, vanor, hälsningsfraser, namn, drömmar – en svart familjs hela samlade kunskap och förmåga – hällda i ett kärl av kött och blod. Och tänk sedan på hur det kärlet togs ifrån dem och krossades mot asfalten, så att allt det heliga, allt som han hade fått till sig, rann ut och ner i marken”.

Jag tänker på det här stycket, berättelsen om hur en framtid skövlas, när jag besöker den åttonde upplagan av Click festival, Helsingörs årliga festival för samtida konst, vetenskap och teknik på Kulturværftet. Temat i år kallar de ”Xeno – becoming one with the other” och kan i flera akter läsas som gränsupplösningen mellan människa och maskin, teknik och politik, framtid och idag.

Frågan om vad vi lämnar efter oss till eftervärlden är större än den tekniska utvecklingen. Det handlar också om vilka kroppar som systematiskt trycks undan och vilka som kommer att få åtnjuta framtidens maskineri.

I sin workshop talar Camae Ayewa och Rasheedah Phillips under titeln ”Black quantum futurism” om hur kolonisatörer använde en västerländsk tideräkning för att driva igenom förslavandet. Först genom att hävda att afrikaner var historielösa, sedan genom att klocka slavarnas arbete och tvinga dem att arbeta snabbare. Ayewa och Phillips beskriver kriget om tiden som Afrofuturism: att de måste återta narrativet kring den svarta kroppen och dess historia. Därmed återtar de också framtiden, kräver att svarta människor ska överleva också dagens repressalier.

När Camae Ayewa återkommer till festivalen samma kväll för att uppträda gör hon det under sitt mer kända artistnamn, Moor Mother. Hela den gamla varvshallen i Helsingörs hamn vibrerar av hennes poetiska texter om vägran att resignera och den monumentala smärtan i att se hur den svarta kroppen fortsätter att plundras. Musiken rör sig mellan hiphop, jazz och elektronisk musik, själv har hon vid ett tillfälle kallat den ”slaveship punk”. Både i duon Black quantum futurism och som musiker pumpar hon ut en parallell berättelse.

Det gör också artisten Lotic i sina koboltblå leggings, långa blonda hår och en karismatiskt uttråkad min för att sedan ta över scenen med sina rörelser; en blandning av den svarta ballroom-scenens voguing och berlinskt klubbkid. Både här och på brittiska Larry B:s pianokonsert tolkas festivalens tema som en alternativ maskulinitet och det normbrytande queera.

Den tyska performanceartisten Johannes Paul Raether understryker något liknande. Vi får följa med karaktären Transformalor in i ett vitt näste av toalettpapper. Nästet benämns Europa, men representerar också någonting annat, ett näste som ett fågelbo eller platsen för födseln, livmodern. Transformalor undersöker i sin konst vad hen kallar reprolutionen, den reproduktiva revolutionen, här översatt till surrogatmödraskap. Akten är en kritik av hur vita i väst köper indiska livmödrar för att säkra sin biologiska framtid. Den tekniska omvandlingen, reprolutionen, borde istället användas för att bygga någonting utopiskt, bortanför den koloniala kärnfamilj som surrogatmödraskapet innebär.

Trots akternas olikheter på Click festival finns här någonting väl kuraterat sammanhållet. Om festivaler annars gärna blandar teman och akter fritt för att nå ut till en bred massa har Click festival en förmåga att göra hela programmet relevant för en mer koncentrerad publik. Istället för att slött vandra mellan akter får jag känslan av att om jag så mycket som blinkar kommer jag att missa något viktigt.

Ett flertal installationer på festivalen använder sig av teknik både som tema och som verktyg i själva uppträdandet. Här sammanvävs teknologi och vetenskap med de stora politiska frågorna. Om tekniken förändrar vårt sätt att leva, vilka inkluderas i framtiden? Vilka kroppar utnyttjas, vilka utplånas och vilka överlever? Maskinernas framfart som ofta får representera futurismen betyder ingenting utan en bredare syn på vilka samhällen de verkar i.

Konstnärerna på Kulturværftet lyckas presentera utopier, men de starkaste akterna är ändå de dystopiska. Förutom Moor Mothers poetiska ramaskri, producenten Chino Amobi.

”Welcome to paradisio!” ekar en röst genom hela Chino Amobis konsert. Producenten bär en fotbollströja med texten noncitizen, en kritik mot medborgarskapet och nationalstatens uteslutande av människor. Musiken är industriell, noisig och mörk men på samma gång medryckande, som en dödsdans rakt in i en politisk apokalyps.

Chino Amobi är inte uppgiven, snarare är han, precis som flera andra konstnärer på festivalen, förbannad. Click festival lyckas skapa ett rum för uppgörelse, en plats som inte bara ser framtidens utmaningar utan också utmanar framtiden.

Tiden är inte linjär, precis som afrofuturismen understryker. Den är i ständig växelverkan med både det förflutna och dagens motstånd. Här någonstans placerar sig Click festival, som samtidsrelevant, men också som ett rum som får tiden att stanna. Där konsten talar med oss om någonting tidlöst, nämligen att framtiden är vår att kämpa för.