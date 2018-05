Fotografiska firar åtta år med jubileumsbok

Fotografiska i Stockholm slog upp portarna för åtta år sedan. Det ska firas med jubileumsboken "The eye", som samlar konsthallens utställningar genom åren. Dessutom väntas invigningen av de två filialerna i London och New York vara mindre än ett år bort.

I maj 2010 välkomnade Fotografiska sina första besökare till fotografen Annie Leibovitz utställning "A photographer's life". Åtta år och ytterligare 170 utställningar senare har det blivit dags att samla den första tiden i jubileumsboken "The eye", med utvalda fotografier från utställningarna.

– Boken speglar Fotografiska väldigt väl. Den skiftar i temperament och försöker förändra perspektiv. Vi lägger bilder mot varandra på ett sätt som kanske inte förväntas, och vi hoppas kunna inspirera till en mer medveten värld, säger Per Broman, grundare av Fotografiska tillsammans med sin bror Jan Broman.

Förutom boken, som är en titt i backspegeln, blickar Per Broman även framåt mot Fotografiskas internationella expansion. I höst var det tänkt att bandet utanför lokalen på Park Avenue i New York skulle klippas, men det pågående byggarbetet där innebär att både Fotografiska New York och Fotografiska London väntas öppna nästa vår.

Att valet föll på de två städerna var naturligt, enligt Per Broman.

– Målsättningen var alltid att bli en mötesplats i världsklass för fotografi. Rent historiskt har Stockholm inte varit en central punkt för fotografi i världen. Däremot har London och New York varit det. Många av de bästa fotograferna finns i England och USA, säger han.

Fotografiskas utländska filialer kommer att dela utställningar med Stockholm, men även visa upp lokala förmågor på samma sätt som svenskt fotografi har fått en utställningsplats i Stadsgårdshamnen i Stockholm.

– I England och USA kommer vi att visa stora delar lokalt fotografi. Men för de svenska fotograferna blir det också en ny plattform, säger Per Broman.