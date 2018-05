Ledande Asienbörser lyfter

Det var överlag uppåt på ledande Asienbörser under veckans första handelsdag.

En starkare dollar, sedan USA och Kina gjort upp om ett preliminärt handelsavtal, bidrog till utvecklingen.

Uppgörelsen gav även stöd åt världsmarknadspriset på råolja. Ett terminskontrakt för leverans av Brentolja nästa månad steg 0,8 procent till 79:16 dollar per fat, vilket dock kan jämföras med den första noteringen över 80 dollar per fat sedan november 2014 under förra veckans handel.

Tokyobörsens Nikkei 225-index steg 0,3 procent i måndagens handel, medan det bredare Topix-index backade 0,1 procent.

Taiwanbörsen steg 1,2 procent, medan Seoulbörsen gick upp 0,3 procent.

Shanghaibörsens kompositindex låg på en uppgång på 0,6 procent i den avslutande handeln, medan Hongkongbörsens Hang Seng-index hade gått upp 1,1 procent.