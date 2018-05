Saltimporten satsar på tacos i Kockums gamla vagnverkstad

– Vi gillar själva miljön och stället, och de gillar vår mat – så vi bestämde oss för att göra något tillsammans. Lokalen har flera gemensamma nämnare med Saltimporten: den industriella miljön som är en del av det gamla Malmö. För oss är det lockande att göra något i den miljön – men i ny tappning, säger Ola Rudin på Saltimporten Canteen.

2014 öppnade de take-away-restaurang på Regementsgatan men lade ner den efter knappt ett år. Nu flyttar Saltimporten återigen in på en ny adress – men den här gången bara för en dag.

Den 6 juni flyttar Saltimporten Canteen nämligen in i den tidigare vagnhallen på Stora Varvsgatan – i samarbete med Varvsstaden. Mellan klockan 15-19 serverar de tacos och lemonad i de gamla vagnhallarna. Inga drop-in-gäster serveras under dagen, utan besökarna köper matbiljetter i förväg.

– Tacosen är under provsmakning nu så de är inte helt bestämda än. Men det blir vår vanliga stil – med lite mexikansk tvist, säger Ola Rudin.

ska under de kommande åren växa fram i Kockums gamla industriområde och rymma bland annat 1 500 bostäder, arbetsplatser, förskola, skola och hotell

Just nu håller teamet som står bakom utvecklingen av den nya stadsdelen på att testa olika verksamheter i lokalerna för att se vad som fungerar. Bland annat flyttade galleriet Obra in i höstas och i april bjöd Varvsstaden in allmänheten till rundvandring i området . De första delarna av det nya området står inflyttningsklara år 2020.