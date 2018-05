Svanholm Singers hyllar Avicii med hans egen låt

Svanholm Singers har spelat in och filmat en egen version av Aviciis låt "Wake me up".

Inspelningen, som härom dagen lades ut på Youtube och Facebook, är tänkt som en hyllning till den nyligen bortgångne dj:n Avicii, Tim Bergling. Hittills har inslaget setts 28 000 gånger på Facebook och delats uppåt 300 gånger.