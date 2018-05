En av Sveriges största spelstudios, Avalanche Studios, storsatsar i Malmö. Sydsvenskan kan idag avslöja att spelstudion som har 220 anställda i Stockholm och 100 i New York nu startar en studio i Malmö med runt 30–35 anställda. Och det är inte omöjligt att Avalanche blir en av de stora aktörerna i Malmös nya spelutvecklarhus.

Tittar du på vilka som var Sveriges största spelutvecklarföretag 2017 när det gäller antalet anställda så låg Dice, King, Massive och G5 i topp. På femte plats låg Avalanche Studios strax före Paradox Interactive. För precis ett år sedan deklarerade just Paradox att de då öppnade en studio i Malmö. Massive och King finns redan här och nu är det dags för ytterligare ett av Sveriges största spelföretag att starta en studio i Malmö.

Avalanche Studios startade 2003 i Stockholm av Christofer Sundberg och Linus Blomberg och har genom åren vuxit kraftigt medan de skapat spel som ”Just Cause”, ”Mad Max” och djurjaktsspelen ”The Hunter Classic” och ”The Hunter: Call of the wild”. 2011 startade de en andra studio i New York. Våren 2017 gick Nordisk Film Games in med 100 miljoner kronor i Avalanche Studios för att få verksamheten att växa och redan i höstas avslöjade Avalanche att de tänker starta en tredje studio och att det blir någonstans i Sverige.

– Vi känner att vi behöver expandera, men i Stockholm vill vi inte växa mer. Vi är runt 220 personer här och vill undvika fabrikskänslan. Däremot vill vi gärna utöka med nya platser för det innebär också nya människor. Samtidigt känner vi att det vore dumt att inte ta vara på att Sverige är bäst i världen på att utveckla spel, säger Pim Holfve.

Sedan i höstas har de därför tittat på städer som Göteborg, Umeå, Skövde, Linköping och Malmö. Nu berättar Pim Holfve för Sydsvenskan att valet faller på Malmö.

– Malmö har en etablerad spelcommunity med många seniora utvecklare med trippel-a-erfarenhet. Det finns också en närhet till spelutvecklarskolor och studenter. Samt en bostadsmarknad som är klart bättre än Stockholm. Dessutom finns närheten till Köpenhamn och många bra utvecklare där, säger Pim Holfve.

Hur ser din syn på Malmös spelbransch ut?

– Det finns en bra nybyggaranda samtidigt som det är etablerade företag och en mogen community. Det finns jättebra förutsättningar för utvecklare att starta eget och de produceras superbra spel där. Massive som grund är ju fantastiskt för regionen. Det finns en positiv buzz runt spelbranschen i regionen. Det är mycket som talar för Malmö, säger Pim Holfve.

Tanken är att Avalanche ska ha runt 30–35 personer i teamet i Malmö. De har börjat med att anställda en studio manager och det blir Sara Ponnert som idag jobbar på Media Evolution i Malmö.

– Hos oss delar vi upp ansvaret mellan en studio manager som bygger basen till teamet och sen en senior producer som ansvarar för spelutvecklingen. Vi känner att Sara har rätt bakgrund och driv för att bygga basen. Hon kan Malmö väldigt bra och har ett jättebra kontaktnät. Vi på Avalanche har jobbat mycket de senaste åren med att hitta en balans i arbetslivet för våra anställda. Spelvärlden har ju haft mycket problem med övertid och det har vi aktivt försökt jobba bort de senaste tio åren. Därför är det viktigt med en studio manager som verkligen värnar och jobbar med individerna, säger Pim Holfve.

Sara Ponnert har tidigare jobbat inom spelbranschen med Pan Vision och Sony Ericsson Mobile.

– Att komma tillbaka till spelbranschen känns som att komma hem och jag känner mig hedrad att ha blivit utvald och få bygga Avalanche Studios närvaro i Malmö, säger Sara Ponnert.

De andra huvudrollerna i studion är inte tillsatta, men Pim Holfve berättar att det finns en handfull personer i Stockholm och New York som har flaggat för att de gärna vill flytta till Malmö.

Malmöstudions uppdrag blir att ta sig an ett ännu hemligt grundkoncept och skapa ett spel kring det byggt på Avalanches egna Apex-teknik. Samtidigt ska de rekrytera ihop ett helt team och när spelet väl är lanserat även fortsätta driva service på det.

Ännu är det inte klart var i Malmö som Avalanche-studion ska finnas. Pim Holfve berättar att de håller på att föra dialog kring detta, men avslöjar samtidigt att de har fört diskussioner med den skånska spelorganisationen Game Habitat som är i full fart med att planera för ett spelutvecklarhus i Malmö.

När Sydsvenskan tidigare i våras berättade om planerna på ett spelutvecklarhus på Torggatan vid Södertull så fanns det en tanke på att få in etablerade mellanstora bolag på de övre våningarna. Avalanche skulle kunna vara ett sådant.

– Game Habitat-projektet är jättespännande. Möjligheten med det kulturella utbytet där man kan mixa några större aktörer med frilansare och startups kan ju bara bli bra. Så självklart är det något vi är intresserade av att titta närmare på. Men vi tittar också på något helt eget, säger Pim Holfve.

Peter Lübeck på Game Habitat är glad över Avalanches beslut.

– Vi tar emot dem med öppna armar. Det här känns som ett resultat av det som hänt i Malmö de senaste åren. Vi vill gärna få med Avalanche in i det nya spelhuset, säger Peter Lübeck och säger att det är ”gäckande nära” att bli klart med huset.

Avalanche Studios kommer att bli en av Malmös fem största studios. Klart störst i Malmö är Massive och sen kommer i storleksordning King, Tarsier och Sharkmob. De sistnämnda hade i början av året 33 anställda i jämförelse med Avalanches planerade 30–35 anställda.